Sociaaldemocraten winnen weer de Spaanse verkiezingen

Meer online plezier dankzij dit festival voor ouderen, waar appvingers en swipe-lichamen werden gestrekt en van alles kon worden gevraagd.

Maak een Y met je armen in de lucht en een W (‘schouders laag’), ,,en doe nu of je appels aan het plukken bent.” Olga Commandeur, de vrouw dankzij wie veel ouderen elke ochtend de (kunst)heupen losschudden bij Nederland in Beweging, weet ook op dit Grijs en Wijs Mediafestival de grijze hoofden te enthousiasmeren met haar speciale Swipe-gymsessie. ,,Want als je op je telefoon of tablet bezig bent, zit je helemaal in een verkeerde houding, en dat ga je merken.” Nadat ook de vingers nog even zijn gerekt en gestrekt, loopt de zaal weer leeg. Een man met grijs ringbaardje knakt z’n vingers nog wat na. Nee, echt veel op z’n telefoon zit hij eigenlijk niet, ,,en daarnaast ben ik altijd wel soepel in de vingers geweest.”

Interactief