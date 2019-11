Seksspeeltjesbedrijf: "Maak van masturbatie medicatie!"

„Zelfbevrediging heeft een helende werking en kan helpen om psychische klachten te verminderen," schrijft seksspeeltjesfabrikant LELO in een open brief aan het Britse minsterie van Volksgezondheid NHS.

Vervroegde 1 april grap? Nee, de productent van ondeugend speelgoed meent het serieus: artsen en psychologen zouden hun patiënten vaker moeten adviseren om de hand aan zichzelf te slaan, meldt de Daily Mirror.

Aan de bel trekken

Volgens het bedrijf heeft aftrekken en vingerverven verrassend veel voordelen. Zo zou het stress verminderen, de slaap bevorderen en de aanmaak van endorfine, een stofje waardoor we ons prettiger voelen, aanwakkeren. Ze dringen er bij de beleidsmakers dan ook op aan dat de handenarbeid vast onderdeel moeten worden van psychotherapieën.

Voor Kate Moyle, seksuoloog bij Lelo, zijn de voordelen zo klaar als een klontje. „De functie van bevrediging is dat we ons prettiger gaan voelen; zelfbevrediging en masturbatie kan dan ook positieve effecten hebben op onze gezondheid op meerdere manieren. Zo produceert het lijf bij een organisme oxytocine en dit verlaagt cortisol. Het hormoon dat wordt gelinkt aan stress."

Lelo is een Zweeds bedrijf dat gespecialiseerd is in stoute speeltjes voor zowel mannen als vrouwen. Het assortiment bestaat onder meer uit designdildo's voor de dames, prostaatmasseurs voor de heren en een combinatie van deze twee items die aan elkaar zijn gekoppeld voor koppels. Iets meer stijl en klasse gewend? Ze hebben ook een buttplug met bijpassende manchetknopen van 24 karaats goud voor de harde prijs van 1990 euro.

Handen dichtknijpen

Volgens Moyle zijn er nog meer hoogtepunten te benoemen. „Door reguliere zelfbevrediging leren we ons lijf beter kennen en dit zorg er weer voor dat het zelfvertrouwen op seksueel- en intiem gebied wordt vergroot," aldus Moyle. De handwerktherapie moet onderdeel worden van een breder wellness-traject om de gesteldheid van patiënten die met hun ziel onder de arm lopen te vergroten.

De seksuologe schrijft de open brief naar aanleiding van een onderzoek waaruit bleek dat 78 procent van de Britten toegaf dat een orgasme hun humeur verbetert. Hoe dit orgasme tot stand is gekomen, maakt niet uit. Zowel in het geval van zelffelatio als met een partner, waren de positieve effecten significant. En dit gold zowel voor mannen als voor vrouwen.

Het faponderzoek trok uiteindelijk 2000 deelnemers waarvan tweederde opmerkte zich productiever te voelen na een potje klaarkomen. 40 procent van deze groep stelde bovendien dat de extra voldoening en productievere boost zelfs tot vijf dagen naderhand aanhielden. LELO de resultaten onder ogen kreeg, klommen ze direct opgewonden in de pen om de beleidsmakers in de juiste stemming te krijgen.

Extatische climax

Helemaal objectief zullen de woorden van Moyle, binnen haar rol als medewerkster van een seksspeeltjesfabrikant overigens niet zijn. Je zou bijna denken een dusdanig bedrijf een zeker belang heeft als door masturbatie bepaalde items meer in trek komen.

Toch is zelfbevrediging als behandeling niet iets volledig nieuws. In de jaren '70 werd het door psychotherapeuten voorgeschreven om de inmiddels achterhaalde psychische aandoening 'hysterie' te behandelen. Hysterie was een aandoening die in de DSM werd beschreven met symptomen als angststoornissen, slapeloosheid, nervositeit, gebrek aan eetlust, laag libido en kortademigheid.

Dat soloseksen goed voor je is, wordt overigens ook door meerdere onderzoeken onderschreven. Toch wordt het niet langer door artsen voorgeschreven en gezien als een reliek uit het verleden. Net als van de diagnose 'hysterie' hebben ze van deze behandelmethode destijds hun handen af getrokken.