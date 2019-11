Schietpartij op Servische school voorkomen door heldhaftige docent

Een 46-jarige man wordt ervan verdacht dat hij een bloedbad wilde aanrichten op de School of Economics & Catering in de Servische stad Velika Plana.

Zijn moordplannen werden echter verijdeld door docent lichamelijke opvoeding Slavoljub Stojadinovic die met gevaar voor eigen leven de schutter belaagde. En dit lukte, want er is geen enkel slachtoffer gevallen.

Het schoolgebouw waar de man vrijdagmiddag binnendrong /Google Maps

Helddocent

Een zwaarbewapende man kwam vrijdagmiddag rond half 1 een klaslokaal binnengestormd en haalde direct een automatisch geweer tevoorschijn. Op dat moment was er in het lokaal een filosofieles gaande. Onder dreiging van een automatisch vuurwapen werd het klaslokaal vol leerlingen en hun docent in gijzeling gehouden.

Om zijn intenties kracht bij te zetten, schoot de man enkele keren op het plafond. Hierdoor brak paniek uit onder de leerlingen die schreeuwden om hulp. Aan deze oproep werd verrassend snel gehoor gegeven toen er opnieuw een man het lokaal binnenstormde. Dit keer was het gymleraar Slavoljub Stojadinovic die meteen de aanval opende op de gijzelnemer.

Tijdens een korte worsteling die hierop volgde, werden nog twee kogels afgeschoten. Maar uiteindelijk lukte het de gymleraar met de hulp van een afdelingshoofd om de schutter te in een houdgreep te krijgen. „Ik hoorde leerlingen gillen dus ik rende er direct op af," vertelt Stojadinovic, die zelf tijdens het handgemeen lichtgewond raakte, aan plaatselijke media.

"Zou het zo weer doen"

Dat de verdachte heel wat narigheid van plan was, bleek wel uit de spullen die Stojadinovic aantrof. De schutter had niet alleen een automatisch vuurwapen bij zich, maar ook een handgranaat, explosieven en een pistool. Hij droeg bovendien een kogelvrij vest onder zijn kleding.

„Ik ben erg geschrokken, maar ik zou het zo weer doen. De veiligheid van mijn leerlingen is erg belangrijk voor mij," verzekert de heldhaftige Stojadinovic die al twintig jaar werkzaam is op de middelbare school. Enige tijd later kon de verdachte worden overgeleverd aan de politie. Op sociale media in binnen- en buitenland wordt het heldhaftige optreden van Stojadinovic en zijn collega behoorlijk geprezen.

Waarom de man een bloedbad wilde aanrichten op de school is niet bekend. De recherche is op dit moment nog bezig met onderzoek waarbij ook de verdachte gehoord zal worden. Volgens het Servische ministerie van Onderwijs gaat het om een 46-jarige man die luistert naar de naam Goran T. en op geen enkele manier is gelieerd aan de school.