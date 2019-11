Ryanair houdt drie Boeing 737's aan de grond.

De gehaktbal van de Brabantse keurslager Jongmans uit het Brabantse Klundert is dinsdag bekroond tot Lekkerste Bal Gehakt van 2019.

„Ik had tranen in mijn ogen, echt waar. Ik ben zo blij”, zei Jean-Pierre Jongmans (48) van Keurslager Jongmans na de winst. Hij mocht dinsdagmiddag de prijs voor de Lekkerste Bal Gehakt van 2019 in ontvangst nemen in de Beursfabriek in Nieuwegein. „Ik denk dat we dit jaar wel echt perfectie hebben ingestuurd.”

De jaarlijkse vakwedstrijd wordt georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Slagers. „Een gehaktbal is echt oer-Hollands, dus daar moeten we heel zuinig op zijn”, vertelt Dennis van Dun, juryvoorzitter en branche erkende meesterslager, over de wedstrijd. De andere juryleden waren Marco van Strien, wedstrijdwinnaar van 2018, en Pepijn Putman, keurmeester Stichting Expertisecentrum Slagersambacht.