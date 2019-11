Rutte moet uitleg geven over burgerdoden Irak

Premier Mark Rutte en minister Ank Bijleveld van Defensie moeten woensdagavond in de Tweede Kamer uitleggen hoe de communicatie in het kabinet is verlopen na een Nederlandse luchtaanval in Irak vier jaar geleden waarbij veel (burger)doden vielen.

De oppositie voorspelt een 'heel zwaar debat' voor beide bewindslieden. Rutte zegt zich niet te herinneren dat hij op de hoogte is gesteld na de aanval van 3 juni 2015 op Hawija.

Transparantie

Toenmalig minister Jeanine Hennis van Defensie zegt dat zij hem 'vermoedelijk' wel op de hoogte heeft gesteld zonder over aantallen burgerslachtoffers te spreken. Daarna bleef het lang stil over de aanval binnen het kabinet, terwijl de Kamer al lang aandrong op transparantie over mogelijke burgerslachtoffers bij Nederlandse militaire acties.

De oppositie vindt het onbegrijpelijk dat bij het kabinet de alarmbellen niet afgingen toen na de aanval op een autobommenfabriek van terreurgroep IS internationale media repten over zeventig burgerdoden. Er werd door de internationale coalitie tegen IS wel onderzoek gedaan, maar een definitief rapport is er nooit gekomen. Er is zelfs nooit officieel vastgesteld dat er burgerdoden zijn gevallen bij de aanval.

Kwaad bloed

Hennis informeerde na de operatie de Kamer ook nog onjuist. Dat zette kwaad bloed. Tijdens een debat begin deze maand over de gebeurtenis steunde bijna de hele oppositie een motie van wantrouwen tegen haar opvolger Bijleveld. Ook uit de coalitie klonk scherpe kritiek op het optreden van de minister tijdens dit debat.