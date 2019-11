Russin met 2 kilo goud in schoenen betrapt

PostNL maakt bekend dat het versturen van brieven en pakketjes vanaf 1 januari 2020 duurder wordt. Maar hoe diep moeten we in onze buidel tasten?

De prijs van post en pakketten wordt vanaf volgend jaar duurder, meldt het Nederlandse postbedrijf. De prijs van iedere postzegel wordt met 4 cent verhoogd naar 91 cent. Frankeren met de frankeermachine gaat 85 cent kosten en ook brieven sturen in het buitenland wordt vijf cent duurder. Nu leg je nog 1,45 euro neer voor een brief over de grens, vanaf januari kost dat anderhalve euro. Grote enveloppen en brieven die zwaarder wegen dan 350 gram, vallen samen onder het nieuw XL-tarief, dat 4,40 euro bedraagt.

„Alle stijgingen zijn in lijn met het gematigd tariefbeleid dat wij al een aantal jaar voeren”, laat PostNL-woordvoerder Ellen Talsma weten. „Het is een gevolg van de postvolumes die blijven dalen. De dienst moet rendabel blijven. Tegelijkertijd willen we kwaliteit hooghouden en ervoor zorgen dat de post voor iedereen beschikbaar en betaalbaar blijft. Daarvoor zijn, naast interne kostenbesparingen, gematigde tariefstijgingen nodig.”