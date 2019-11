RTL schrapt datingshows voorlopig na 'verschrikkelijke misstanden'

Realityprogramma's als Love- en Temptation Island, zijn bijna niet weg te denken uit de programmering van RTL. Toch is het voorlopig afgelopen met dit soort datingshows.

Dit maakte RTL-directeur Peter van der Vorst bekend nadat hij werd geconfronteerd met misstanden bij productiemaatschappij Blue Circle. De zenderbaas is onverbiddelijk: alle realityprogramma's worden tot nader order opgeschort. En bij zowel RTL zelf als bij de producent zijn verantwoordelijken op non-actief gezet.

#Boos

Vorige week werd bekendgemaakt dat het realityprogramma de Villa niet langer zal worden uitgezonden. Het nieuwe seizoen van deze datingshow was vanaf eind oktober te zien op de commerciële zender, maar kon op weinig goedkeuring rekenen van de kijkers. Vooral twee aanrandingen van vrouwelijke kandidaten leidden tot een storm van kritiek. Vanwege deze misstanden werd direct besloten om de rest van het seizoen niet uit te zenden.

Dit was kennelijk nog maar het topje van de ijsberg, gezien de geschrokken reactie van Van der Vorst. Nadat hij dinsdagochtend werd geconfronteerd met de bevindingen van de YouTube-serie #Boos van Tim Hofman, trok hij direct het boetekleed aan. Volgens de directeur zijn de makers veel te ver gegaan met het pushen van de kandidaten van de programma's. Hoewel details hierover pas donderdag uitgezonden worden, is het voor Van der Vorst in elk geval aanleiding om alle realityprogramma's per direct op te schorten.

„Alle betrokkenen moeten zich kapotschamen," vertelt hij geschrokken in een gesprek met RTL Nieuws. Over details blijft ook hij vaag, kandidaten zouden door de producenten gepusht zijn en met behulp van alcohol bepaalde opdrachten krijgen om zich op een bepaalde onwenselijke manier te gedragen. Een manier die volgens Van der Vorst, die net een half jaar is aangetreden als directeur, niet past bij wat RTL op televisie wil uitzenden.

En het blijft niet alleen bij de Villa. Ook de nieuwe seizoenen van Free Love Paradise en Temptation Island, waarvan de opnames al voltooid waren, zullen tot nader order niet op de zender of bij Videoland te zien zijn. Twitteraar Mandy Ronda is blij met de beslissing. “We zouden met z’n allen WOEDEND moeten zijn en elke vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag afkeuren en bestraffen, als niet voorkomen,” tweet ze.

Tabee Guilty Pleasure-tv?

De directeur gaat tijdens het gesprek flink door het stof. Niet alleen gaan alle realityprogramma's voorlopig niet door. Ook zijn er twee RTL-medewerkers die verantwoordelijk waren op non-actief gesteld. En ook voor de werknemers van Blue Circle die hier aan meewerkten zit er volgens hem iets soortgelijks aan te komen. Dat ook Temptation Island voor onbepaalde tijd wordt geschrapt kan niet op ieders goedkeuring rekenen. „Gaat RTL nu niet een beetje te ver? Ik ga Temptation Island wel missen," vraagt een fan zich af.

Een onafhankelijk onderzoek moet alle lijken uit de kast halen binnen het hele genre 'guilty pleasure', zo moet in kaart worden gebracht wat er allemaal is misgegaan voor- en achter de schermen. Tot die tijd zal er op RTL geen plaats zijn voor de hedonistische liefdesperikelen in tropische vakantie-oorden.

De meesten hebben begrip voor het besluit van Van der Vorst en prijzen zijn mediaoptreden. Toch is er nog wel een criticus met twijfels. Volgens ene Andre met 33 volgers handelde Van der Vorst uit eigenbelang omdat hij 'liever homofilms ziet'.

Van der Vorst wilde niet ingaan op details, maar liet wel weten dat RTL de slachtoffers van de misstanden 'op alle mogelijke manieren bij te staan'. Wat er precies aan de hand is bij Blue Circle blijft gissen. Duidelijkheid zal vermoedelijk donderdagmiddag om 16:00 verschaft worden als de uitzending van #Boos is te zien op YouTube.