RTL haalt de Villa direct van de buis om seksueel wangedrag

Het realityprogramma De Villa stopt per direct na een klachtenregen over seksueel wangedrag.

De zender liet donderdagmiddag aan RTL Boulevard weten dat dusdanig grensoverschrijdend gedrag onacceptabel is en nooit mag worden gepromoot. Er zijn slechts vier afleveringen van de datingshow uitgezonden.

Seksuele intimiteiten

Televisiekijkers waren not amused toen ze de beelden van de serie op RTL5 zagen. Op twee verschillende momenten zijn mannelijke kandidaten ver over de schreef gegaan in het benaderen van vrouwen. Het programma moest 'het ultieme datingexperiment' worden waarbij acht vrijgezellen met een computer aan elkaar gematcht werden tijdens een verblijf in een luxueuze Spaanse villa.

Dat er tot twee keer toe scenes worden uitgezonden die iets anders suggereren kunnen we niet tolereren en we bieden hiervoor onze excuses aan", aldus RTL die een onderzoek zijn gestart naar de inhoudelijke verantwoordelijkheden. Ook de rol van producent Blue Circle zal hierbij onder de loep genomen worden om dit soort zaken in de toekomst te voorkomen.

De twee fragmenten die voor opschudding zorgden op sociale media lieten weinig aan de verbeelding over. Zo ging deelnemer Steve over de schreef toen hij na een afwijzing opnieuw een poging deed om deelneemster Julia een kus te geven die hierop ook aangaf niet op de toespelingen van hem zat te wachten. Dit viel niet in goede aarde bij Steve die haar hierop uitmaakte voor 'stumper' en 'drama queen'.

Ook een ander fragment leidt tot een hoop kritiek. Hierin is te zien hoe deelneemster Jady nadat ze flink gedronken had naar haar bed ging om te gaan slapen. José, een andere kandidaat, besluit hierop de kamer binnen te sluipen. Ondanks meerdere verzoeken hiermee te stoppen, blijft hij de vrouw die op bed ligt lastigvallen door op haar te gaan liggen en zijn intenties duidelijk te maken met bewoordingen als. „Ik ben bloedje geil."

'Intriges, jaloezie en flinke ruzie'

De Villa had een 'spannende' datingshow' moeten zijn met elke week acht nieuwe vrijgezellen die op zoek zijn naar liefde. Hierbij werden ze aan elkaar gematcht door een computer. De deelnemers verbleven voor het programma een week lang in een luxe Spaanse villa en de zwoele temperaturen zouden 'een week vol passie, leasen, feesten, flirten, maar ook intriges, jaloezie en flinke ruzie' moeten opleveren.

Het programma keerde na jarenlange afwezigheid terug op de Nederlandse televisie. De realityserie kwam in 2011 ook in opspraak toen bleek dat een van de deelnemers was veroordeeld voor moord. Kandidaat Davy V. had in 2005 een steen van een viaduct gegooid waarbij de ruit van een auto geraakt werd. Hierbij kwam een automobiliste om het leven. Nadat V. een gevangenisstraf van vijf jaar uitzat, schreef hij zich in voor de datingshow. Destijds werd besloten om de aflevering waarin hij te zien was niet uit te zenden.

Niet alleen de gebeurtenissen in het programma zelf, maar ook de kijkcijfers waren niet om over naar huis te schrijven. De Villa probeerde de successen als Ex on The Beach en Temptation Island te evenaren, maar dit lukte tot dusver niet. De serie startte eind oktober toen er slechts een schamele 137.000 kijkers af op afstemde. Moyennes die terug doen denken aan de 'rechtse' talkshow van Robert Jensen die werd geschrapt om deze reden. Hij hield het echter wel langer dan vier afleveringen uit op RTL 5.