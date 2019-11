Rotterdamse handhavers blij met bodycam

Alle vierhonderd handhavers in Rotterdam worden vanaf januari uitgerust met een bodycam. Uit onderzoek van de gemeente blijkt dat de camera’s de veiligheid van de handhavers verhogen.

Handhavers spelen een steeds belangrijkere rol op straat in de havenstad. „In Rotterdam werken ze nauw samen met de politie”, zegt Ilse Schipper,communicatieadviseur Toezicht en Handhaving bij gemeente Rotterdam. „De politie richt zich vooral ophigh impact crimeen noodhulpverlening. Handhavers hebben een steeds belangrijkere functie binnen wijken.”

Afgelopen jaar was er al een pilot waarbij vijftig handhavers met een camera de straat op gingen. De resultaten waren positief en daarom is er nu besloten om ze allemaal een bodycam te geven. „Het is onze taak ervoor te zorgen dat onze werknemers goed uitgerust en zo veilig mogelijk de straat op gaan.”

Man van de stad

Buitengewoon opsporingsambtenaar Salah Lagritite (38) is erg blij met de komst van de camera’s. Lagritite, die een team van twintig handhavers aanstuurt, is al meer dan tien jaar als boa actief. Hij deed zelf mee aan de pilot. De impact van de bodycam viel hem meteen op. „Je ziet dat het een positief effect heeft op het gedrag van mensen op straat”, zegt hij opgetogen. „Mensen zien de camera en passen daar automatisch hun gedrag en taalgebruik op aan. Dat maakt je werk een stuk makkelijker.”

De buitengewoon opsporingsambtenaren hebben een heel divers beroep. „We zijn daar waar de stad ons het meest nodig heeft. Je komt met verschillende mensen in contact, de ene dag help je een verdwaald ouder stel en de andere dag loop je mee met de politie in het uitgaansleven”, zegt hij vol passie. En dat is wat hem voldoening geeft in zijn werk, het helpen van zijn mensen in zijn stad. Maar er zitten ook minderen kanten aan het werk. „Niemand vindt het natuurlijk leuk om aangesproken te worden op zijn of haar gedrag. En soms moet ik ook boetes uitdelen. Een paar weken terug werd een collega, die geen bodycam had, bedreigd met een taser toen hij een man op zijn gedrag aansprak. Ik denk dat de verdachte wel drie keer had nagedacht als er een camera bij was geweest.”

De resultaten van de pilot beamen wat Lagritite zegt. De bodycams zorgen inderdaad voor een de-escalerend effect. „Mensen worden rustiger en denken na voordat ze handelen, wanneer ze doorhebben dat ze worden opgenomen. Daarnaast voelen de handhavers zichzelf ook een stuk veiliger als ze met het apparaat zijn uitgerust”, zegt Schipper.

Privacy

Ze staan in principe de hele dag op standby. Als de camera wordt geactiveerd, worden ook de twee minuten die daar voorafgingen opgenomen. Dat kan omdat er gebruik wordt gemaakt van pre-buffering „Dat is belangrijk omdat je dan terug kunt kijken wat er voorafging aan het inschakelen van het apparaat”, meldt Schipper. „Zo krijg je een zo goed mogelijk beeld van wat er precies is gebeurd.”

Er is goed nagedacht over de privacy van de mensen op straat, aldus Schipper. Daarom filmt de camera alleen als hij worden geactiveerd. De beelden kunnen alleen worden gevorderd door het Openbaar Ministerie als er sprake is van een strafbaar feit. Ook als er een klacht is tegen een handhaver zelf, of als een gefilmde burger om de beelden vraagt, kunnen de gemaakte beelden worden opgevraagd. Als dat niet het geval is, worden ze na achtentwintig dagen vernietigd. „Wij kunnen er zelf dus niet bij”, verzekerd Schipper. „De privacy van de burgers blijft gewaarborgd, terwijl de veiligheid toeneemt.”