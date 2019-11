Rookbommen bij intocht Oeteldonk

Er was veel politie op de been in Den Bosch bij de sinterklaasintocht. Voor- en tegenstanders van zwarte piet kondigden vooraf demonstraties aan. Dat leidde tot veel kabaal, maar uiteindelijk liep het met een sisser af.

Vanaf het station togen we over het regenboogzebrapad richting de intocht. Beter weer hadden we alvast niet kunnen wensen voor de sinterklaasintocht deze zondag. Tot zover het inclusieve. Nog voor we de gekleurde pietenpakken spotten, zien we vooral de fel reflecterende jassen van de politie in de novemberzon. Die zijn in groten getale op de been vandaag in Den Bosch. Niet zonder reden, zowel voor- als tegenstanders van de traditionele uitvoering van het kinderfeest gaven vooraf te kennen zich te mobiliseren.

Oproerpolitie

We zien dus eerder de oproerpolitie te paard dan de goedheiligman op zijn trouwe Ozosnel. Dat geldt overigens niet voor iedereen lijkt het, met glimmende oogjes trekt een meisje haar moeder voort richting de stoet. Zij strekt haar nek om een glimp van de mijter op te vangen en heeft nergens anders oog voor.

Dan staan we plotseling in een vak vol FC-Den Bosch-supporters en terwijl de Sint achter de lokale fanfare aanloopt krijgt het festijn even een militante bijsmaak. Met bier in de hand worden enkele duidelijke spreekkoren naar de overkant geslingerd. Daar staan de anti-pietendemonstranten; Kick Out Zwarte Piet (KOZP) en de lokale groep Den Bosch Kan Het, op enige afstand van de processie achter een buffer. Dat er niet direct langs de route tegen zwarte piet gedemonstreerd mag worden vinden zij maar niets. Roetveegpieten zijn hier duidelijk in de minderheid vandaag.

Rookbommen

Opvallend: loop je een paar meter verder dan vallen de demonstraties eigenlijk nauwelijks op. Daar staan de mensen op straatbanken, stoelen en terrastafels om boven het rijen dikke publiek uit te kijken naar de stoet. Een banketbakker komt uit zijn zaak gesneld om een jongen van een van zijn tafels te manen, die is duidelijk niet op het gewicht berekend. De bakker kan er wel om lachen. Veel Bossche bollen zal hij niet afzetten vandaag nu de pepernoten ons om de oren vliegen.

Op de achterhoede laat de vocale pro-pietenclub vervolgens enkele rookbommen afgaan, de emoties lopen daar hoog op. De politie houdt de twee groepen op afstand en als de sinterklaasstoet voorbij is getrokken ontstaat er een tweede processie: onder politiebegeleiding blazen de tegenstanders van zwarte piet de aftocht, zij worden de binnenstad uit geëscorteerd. Maar de boze witte mannen zetten de achtervolging in, die rennen richting de colonne, aan de overzijde van de gracht. Door een brug open te zetten weet de politie een confrontatie te voorkomen. Wel wordt iemand gearresteerd wegens het gooien van een steen naar een politiebus.

In spanning

Van al die onrust aan het begin van de route merkt het overige publiek bijzonder weinig. Op het plein zingen kinderen de sinterklaasliedjes uit volle borst, zij wachten in spanning tot de goedheiligman langs komt. Tussen alle pietenpakjes wordt het publiek veelvuldig opgefleurd door de Oeteldonkse driekleur; rood-wit-gele dassen en vrolijke jassen zijn overal te zien. Een verdwaald plukje hooligans in zwarte schmink slaat het van een afstandje gade. Als de stoet is gepasseerd blijven alleen de kilo’s vertrapte pepernoten tussen de straatstenen achter.

Landelijke intocht

Sinterklaas arriveerde dit jaar niet per stoomboot maar met de stoomtrein tijdens de landelijke intocht. De binnenstad van Apeldoorn is namelijk niet per boot te bereiken. Om dit mogelijk te maken hebben de NS de dienstregeling aangepast en werd een antieke locomotief opgeknapt. De trein kwam wat te laat binnen, tegen die tijd waren de eerste pro-pietendemonstranten al opgepakt. Uiteindelijk werden er in Apeldoorn twaalf mensen gearresteerd. Dit waren voornamelijk pro-piet-demonstranten die niet in het aangewezen vak wilden staan, maar ook een vrouw die om nog onduidelijke redenen een steekwapen bij zich had. Op de vrouw na was iedereen op zondag alweer op vrije voeten. De landelijke intocht trok 25.000 bezoekers en werd door 1.7 miljoen mensen op tv gevolgd.