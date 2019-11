RIVM: Stookalert voor Noord-Nederland

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft zaterdag een zogenoemd stookalert afgegeven. Deze geldt voor de provincies Friesland, Drenthe, Noord-Holland, Overijssel, Flevoland en Gelderland.

Het gezondheidsinstituut raadt mensen in deze provincies af hout te stoken. Zo kunnen ze gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving voorkomen.

Gezondheidsklachten

„Volgens de verwachtingen van het KNMI zijn de weersomstandigheden ongunstig waardoor de rook blijft hangen. Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en (geur)hinder bij uzelf en in uw omgeving", schrijft het RIVM op de website.

De rook is ongezond, omdat bij de verbranding van hout schadelijke stoffen vrijkomen, zoals fijnstof, koolwaterstoffen, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar met name mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen kunnen eerder klachten krijgen bij het inademen van rook.

Dit is de tweede keer dat de RIVM een dergelijke 'stookalert' afgeeft. De eerste keer was op 1 november dit jaar.

Ongunstige omstandigheden

Naar verwachting blijven de weersomstandigheden tot zondagochtend ongunstig. Daarna lijkt geleidelijk een noordwestelijke stroming op gang te komen, de windsnelheid neemt dan toe waardoor de rook zich meer verspreidt. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit.