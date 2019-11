Rick and Morty-fans kijken nieuwe seizoen massaal via Pornhub

De tekenfilmserie Rick and Morty is begonnen aan zijn vierde seizoen, maar deze afleveringen blijken nogal lastig vindbaar te zijn.

Waar het derde seizoen keurig op Netflix verscheen wereldwijd, is dit bij het vierde seizoen heel anders. Op dit moment is er geen mogelijkheid voor kijkers buiten de VS om de serie op een legale wijze te kunnen bekijken. Toch heeft het internet hier een creatieve oplossing voor gevonden, meldt Ladbible.

Ongebruikelijk platform

Zulke exclusiviteit klinkt een beetje als de twintigste eeuw. De tijden dat we maanden - of zelfs jaren - moesten wachten op nieuwe afleveringen van een serie liggen alweer een poosje achter ons. En het internet zou het internet niet zijn als hier niet een alternatief voor werd gezocht. Speciaal voor wie VPN's te veel gedoe, torrents te ouderwets of brakke streamingssites te frustrerend vindt, is er nu nog een optie.

De eerste twee afleveringen van het vierde seizoen zijn namelijk in full-HD geüpload op Pornhub. Een videoplatform dat bekendstaat om zijn diepgaande natuurdocumentaires en waar je de verse releases van televisieseries niet bepaald zou verwachten. Toch stemmen mensen massaal op de erotische site af om tussen de filmpjes met een kijkwijzer van 18+ naar de nieuwste avonturen van de sullige Morty en de nihilistische Rick te kijken.

Het tonen van deze video's op dit platform is natuurlijk niet legaal. Maar hier is sprake van een kat en muisspel tussen de uploaders en de pornosite. In een reactie laat Pornhub weten de actie af te keuren en ze de afleveringen offline zullen halen. Toch weerhoudt dit de fans er niet van om de filmpjes steeds weer opnieuw online te zetten. In sommige gevallen is een aflevering al honderdduizenden keren bekeken voor hij eraf werd gehaald.

Lastige zendrechten

Rick and Morty wordt door fans gezien als een van de beste cartoons gericht op volwassenen van de afgelopen jaren en sleepte onder meer een Emmy in de wacht. De serie wordt geproduceerd door de Amerikaanse studio Adult Swim en had tot vorig jaar een vrij soepele deal op het gebied van uitzend- en streamingrechten wereldwijd.

Dit is vanaf dit jaar anders. In de VS zijn kijkers veroordeeld tot een kleine streamingdienst en in Groot-Brittannië heeft Channel 4 de rechten. De Britse commerciële zender E4 was van plan het nieuwe seizoen pas uit te zenden in maart volgend jaar. Maar ook dit was voor de fans onacceptabel die massaal hun ongenoegen lieten blijken op sociale media, uiteindelijk ging de zender overstag en nu worden de afleveringen elke woensdag uitgezonden.

Over een Nederlandse release is helemaal geen informatie wereldkundig gemaakt. Of en wanneer het vierde seizoen van de serie überhaupt op legale wijze in Nederland te zien zal zijn, is nog afwachten.