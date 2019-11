Rappers aan de haal met hits Van Dik Hout

Ter ere van het zilveren jubileum van Van Dik Hout hebben onder meer Snelle, Josylvio en Sharon Doorson klassiekers van de rockband in een nieuw jasje gestoken. „Het is zeer verrassend allemaal en heel erg leuk voor ons”, glundert zanger Martin Buitenhuis.

Op 13 december verschijnt het album Verspijkerd, waarop rappers als Hef, Kempi en Jairzinho samen met vocalisten als Do, Birgit Schuurman en Kimberly Fransens hits van Van Dik Hout bewerken. De eerste samenwerking komt vandaag naar buiten, een nieuwe versie van Zij Maakt Het Verschil door Thomas Berge, Lauwtje en Kevcody.

Het origineel was ook al een samenwerkingsverband, tussen Van Dik Hout en Acda en De Munnik, onder de naam De Poema’s. „Het is een beetje ontstaan rondom ons 25-jarig jubileum”, vertelt Buitenhuis over Verspijkerd. „Er was een aantal dingen die ons erg leuk leek. Het belangrijkste voor ons was het nieuwe album Één Nacht Eeuwigheid en het jubileumconcert in Carré. Toen kwam ons ter oren dat een groep muzikanten Verspijkerd wilde maken als eerbetoon. Daar waren wij heel erg vereerd door natuurlijk.”

Studioalbums

„Het doet me goed”, zegt Buitenhuis over de erkenning van zijn jongere vakbroeders. „We hebben veel studioalbums gemaakt en meer dan 120 liedjes geschreven, waarvan een aantal nog steeds bekend zijn. Je ziet hoe nu een jonge generatie dat van de radio en hun ouders kent en daarmee aan de haal gaat. Dat is echt supertof.” Ook vindt hij het bijzonder dat er zoveel in de Nederlandse taal gerapt wordt. „Toen wij vroeger jong waren en als band in het clubcircuit probeerden door te breken, werden wij met Nederlandstalige teksten op harde gitaarmuziek min of meer voor gek verklaard. Nu is er een hele generatie hiphopartiesten die dat ook heeft moeten overwinnen. Want volgens mij was de gangbare opinie dat rappen in het Engels moet. Zij hebben het bewijs geleverd dat je in alle talen muziek kunt maken en jezelf kunt uitdrukken. Vooral in de taal waarin je schrijft en denkt.”

Het is zeker niet de eerste keer dat nederpopklassiekers als Stil In Mij, Laat Het Los, Mijn Houten Hart en Zij Maakt Het Verschil door anderen zijn gecoverd. Zo werd alleen Stil In Mij al talloze malen vertolkt in talentenjachten als The Voice Of Holland, X Factor en Idols. Tussen al die uitvoeringen door heeft Buitenhuis niet bepaald een favoriet. „Eigenlijk niet”, lacht de zanger. „Over het algemeen vind ik de covers veel minder, maar dat kan aan mij liggen.” Hij noemt Stil In Mij als voorbeeld. „Het wordt vaak een soort ballad met een zanger die heel poppy zingt. Ik weet het niet. Het is gewoon een rocknummer en de energie zit ‘m niet in het mooie, maar in het krachtige; in de gitaren en de beat, de zangpartij die tot het gaatje gaat. Als je dat mooi wilt maken, werkt het niet. Al dat soort covers vind ik eigenlijk niks.”

Meerwaarde

„Het moet iets eigens hebben”, vindt hij, zoals de nieuwe opname van Josylvio met Do. „Het mooie aan Verspijkerd is dat ze er iets eigens mee gedaan hebben, waardoor de emotie voor hen weer klopt.” Hoewel Buitenhuis trots is dat zijn oeuvre erkenning krijgt van de Nederlandse hiphopscene, verwacht hij niet dat er binnenkort een rapper op een nieuw nummer van Van Dik Hout te horen zal zijn. „Op dit moment niet. Het wordt ook best veel gedaan al. Het leuke aan Verspijkerd is dat zij hun eigen ding doen en wij er niet op musiceren of zingen. Dat houdt het fris en bijzonder, want het zijn nieuwe, unieke versies. Dat vind ik heel erg kloppen. Maar misschien, als het een goed idee is en een meerwaarde voor een nummer is, dan natuurlijk wel.”

Het eerbetoon kwam als een verrassing voor Buitenhuis. „Het is een vreemde gewaarwording, want je zit er zelf middenin. We gaan er zo in op dat je niet stilstaat bij wat je door de jaren heen veroorzaakt. We kijken het liefst vooruit, zeker in het jubileumjaar dat we nu gehad hebben.” Van Dik Hout doet er nog steeds toe, zo blijkt. „Dat gevoel nemen we mee de toekomst in. Des te gedrevener gaan we weer verder. Een jubileumjaar is leuk, maar als je geen nieuw werk hebt, wordt het vooral een beetje terugkijken en wordt het te nostalgisch. Met het nieuwe album is alles mooi in evenwicht. Ook met de tribute van al die jonge muzikanten.”

Van Dik Hout is momenteel op tournee door Nederland. De afsluiting daarvan is op 3 januari in Paradiso, Amsterdam.