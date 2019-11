Quote 500: Nederland telt recordhoeveelheid miljardairs

Het gezamenlijke vermogen van de 500 rijkste Nederlanders is in een jaar tijd gestegen naar een astronomische 179,8 miljard euro.

Dit blijkt uit cijfers van het zakenblad Quote dat elk jaar de Quote 500 uitgeeft. Maandagavond werd bekendgemaakt dat het totale vermogen van de rijkste Nederlanders bovendien met 10 procent is gestegen ten opzichte van vorig jaar.

Vastgoed en aandelen

Voor mensen die een hoop 'speelgeld' te besteden hebben zijn het gouden tijden. De hogere prijzen voor vastgoed in combinatie met een lage rentestand en goede resultaten op de beurs zorgen ervoor dat velen er flink op vooruit zijn gegaan. Ook overnames van start-ups hebben voor behoorlijk wat verschuivingen gezorgd.

Een andere opvallende trend is dat er behoorlijk wat nieuwe leden van de zogenaamde '9 nullen club' zijn bijgekomen. In totaal zijn er nu 37 Nederlandse miljardairs en dit was nog nooit eerder zo'n hoog aantal. Een van de nieuwe miljardairs in Nederland luistert naar de naam Jitse Groen die bekend werd door zijn maaltijdenbezorgimperium Thuisbezorgd.

Heineken

Net als vorig jaar is Charlene de Carvalho-Heineken met 14,2 miljard euro de rijkste van ons land, de erfgename van het fortuin van bierbrouwer Heineken zag haar vermogen bovendien met anderhalf miljard toenemen dit jaar.

Het blad liet ook weten dat mediamagnaat John de Mol, met een geschat vermogen van 2,7 miljard, op plek vier staat. Mabel van Oranje-Nassau zag haar vermogen dit jaar toenemen met bijna 21 procent en bezet plek 140 op de lijst met een geschat vermogen van 290 miljoen. Verdere details over de ranglijst voor de rijken worden dinsdag bekendgemaakt wanneer het nieuwe nummer van Quote in de schappen ligt.

Heb je nou zelf ambities om in de Quote 500 te komen? Dan is er dit jaar een vermogen van 88 miljoen euro nodig. Aan de andere kant van de medaille leefden er volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau in 2017 ongeveer 930.000 Nederlanders in armoede.