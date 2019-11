Pro-democraten krijgen bijna alle zetels in Hongkong

Maandagavond kleuren meer dan tweehonderd gebouwen door heel Nederland oranje om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen.

Geweld tegen vrouwen is niet alleen fysiek of seksueel, maar kan ook een gedwongen huwelijk zijn, vrouwenhandel of straatintimidatie. Uit onderzoek in een aantal grote steden, waaronder Amsterdam en Rotterdam, blijkt dat 80 procent van de vrouwen wel eens te maken heeft gehad met straatintimidatie en de politie registreerde vorig jaar volgens cijfers van het CBS bijna 9000 zedenmisdrijven. Het aantal meldingen van verkrachtingen steeg van 1270 in 2015 naar 1900 afgelopen jaar. Dat betekent dat er op een gemiddelde dag vijf meldingen van verkrachting worden gemaakt.

Dat moet stoppen vindt UN Women Nederland. Samen met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de gemeente Utrecht organiseren ze de nationale aftrap van de campagne Orange the World in Utrecht. Om 19.00 uur kleuren de Winkel van Sinkel, de Oudegracht en het stadhuis oranje. „Geweld tegen vrouwen en meisjes komt overal voor, in alle lagen van de bevolking, en kan alleen stoppen als daar op alle niveaus aan wordt gewerkt; internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal”, zegt Marije Cornelissen, directeur van UN Women Nederland. En niet alleen in Nederland kleuren bouwwerken oranje. Over de hele wereld worden er gebouwen verlicht en vinden er acties plaats. Zo lanceerde UN Women IJsland een indringende campagnevideo waarin mannen de verhalen van vrouwen voorlezen die te maken hebben gehad met seksueel geweld.