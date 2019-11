Politie vindt wapens en drugs in woonwagenkamp

De meest complexe crisis waarmee Mark Rutte geconfronteerd is in zijn negen jaar als premier. Dat zei hij gisteren zelf op een persconferentie, waar hij ondersteund door zijn ministers vier milieumaatregelen aankondigde.

Maximumsnelheid 100 km/h

Wat op diverse snelwegtrajecten in Nederland al geldt, gaat voor alle snelwegen waar je nu nog 120 of 130 kilometer per uur mag rijden gelden: de maximumsnelheid gaat tussen zes uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds terug naar honderd kilometer per uur. Het is een extreme maatregel, zeker als je bedenkt dat Rutte als oer-VVD’er een voorvechter is van de hogere snelheden. In maart 2011 werd er nog uitgebreid feest gevierd binnen zijn partij, toen de maximumsnelheid op sommige wegen omhoogging naar 130. „Als VVD’er vind ik dit een rotmaatregel”, zo verklaart hij. „Maar hier speelt een groter belang. Dit is de enige maatregel die direct een opbrengst heeft. Bovendien zou ik mezelf niet in de spiegel kunnen aankijken als er mensen met de kerst werkloos thuis zouden zitten, wetende dat we dat hadden kunnen voorkomen.”