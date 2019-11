Politie pakt dakloze man op om steekpartij Den Haag

De politie van Den Haag heeft zaterdag een 35-jarige man aangehouden omdat er vermoedens bestaan dat hij iets te maken heeft met de steekpartij van vrijdagavond. Het gaat om een man zonder vaste woon- en verblijfplaats.

De omgeving werd afgezet met linten /ANP

Gewonden

Drie tieners raakten bij de steekpartij van vrijdagavond op de Grote Markt in de Hofstad gewond. De slachtoffers waren een jongen van 13 uit Den Haag en twee meisjes van 15 uit Alphen aan den Rijn een Leiderdorp. De drie tieners zijn overgebracht naar het ziekenhuis en konden nog diezelfde avond naar huis. Volgens de politie kenden ze elkaar niet en viel de verdachte hen vanuit het niets aan.

Het incident zorgde voor grote paniek op de Grote Markt in Den Haag. Rond 20.00 stak daar vlak voor de ingang van een Decathlon-filiaal ineens een verdachte in op de daar aanwezige mensen. Op dat moment was het vrij druk op straat vanwege een extra koopavond door Black Friday.

De politie is vrijdag en zaterdag continu bezig geweest met hun zoektocht naar de dader. Uiteindelijk leidde het onderzoek naar de 35-jarige verdachte die vandaag werd aangehouden. Hij zit vast en wordt in de komende dagen verhoord. Over eventuele motieven zijn geen details wereldkundig gemaakt.