Politie laat jonge 'treinbeschieters' vrij

Het is je vast weleens overkomen dat je toch wel moeite had met het openhouden van je ogen op je werk. Wat als het algemeen geaccepteerd was om dan even een dutje te doen, zodat je vervolgens weer fris aan de slag kan?

Eerder deze week maakte de Amerikaanse overheid bekend dat ze dutjes op de werkvloer in de ban deden. „Het is verboden om te slapen in overheidsgebouwen, tenzij zo'n activiteit is goedgekeurd door een ambtenaar." Het is zeker niet de eerste keer dat men zich in Amerika expliciet uitspreekt over dutjes op de werkvloer, maar van een echt verbod was het tot nu toe nog niet gekomen.

Toch vragen ze zich in Engeland af of dutjes op de werkvloer niet gewoon geaccepteerd zouden moeten worden, schrijft de BBC. Sterker nog: of dutjes niet gewoon aangemoedigd moeten worden. Want waar het argument 'slaap inhalen' niet echt pleit voor de dutjes, klinkt 'toenemende productiviteit door dutjes' een stuk aanlokkelijker.