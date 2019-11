Politie in Rome vermoedelijk omgekocht met ijsjes

Drie Italiaanse politieagenten worden onderzocht door de autoriteiten. Ze zouden zich hebben laten omkopen met onder andere ijs en pasta's.

Dat de Italiaanse keuken populair is, moge duidelijk zijn. Zelfs agenten in Rome lijken zich om te laten kopen met gelato's en een bord spaghetti carbonara. In ruil voor eten bij horeca-ondernemers in de Italiaanse stad, zouden ze een oogje toe hebben geknepen wat betreft regels rondom gezondheid en hygiëne.

Als de agenten dat niet hadden gedaan, had het de horeca-ondernemers grote boetes kunnen opleveren. De corruptie van de drie agenten zou over de hele stad hebben plaatsgevonden, weet The Telegraph.

Stadspolitie

De drie agenten maken onderdeel uit van de stadspolitie in Rome. Door hun werkjaren heen, hebben ze goede relaties opgebouwd met ijssalons, barren en restaurants rondom de Trevi Fountain, in Campo de’ Fiori en rondom de Piazza di Spagna.

Wanneer de gezondheidsinspectie langskwam, waarschuwden de agenten de ondernemers. Eén van de agenten kreeg in ruil daarvoor een gratis bord eten met de belofte dat er nog twee zouden volgen. Een andere agent kon onbeperkt ijs eten van een ijswinkel rondom de fontein.

De advocaat van de drie vermoedelijk corrupte agenten, heeft er het volste vertrouwen in dat alles uitgelegd kan worden in de rechtbank. Het schandaal kwam naar boven in een onderzoek naar de ‘Ndrangheta, de Calabrische maffia.