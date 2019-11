Politie doet voorstel voor 30 procent minder evenementen

De agenten komen om in het vele werk. Dat is de kern van de boodschap die de politiebonden dinsdag uitdroegen.

Daarom eisen ze dat de minister, de politietop, burgemeester en het OM nog voor de jaarwisseling keuzes maken over hoe de politie wordt ingezet. Niet alles kan, is het credo. „Zoals het nu gaat, raken politiemensen en hun organisatie in moordend tempo volledig uitgeput. Ook burgers worden de dupe van onderbezetting bij de politie. Aangiftes blijven liggen en bij veel zaken is doorpakken niet mogelijk. Veel meldingen worden in de wacht gezet of krijgen geen navolging. Daar komt nog eens bij dat de politie geen menskracht heeft om de georganiseerde misdaad een halt toe te roepen.”

Blauwe crepeerteams

De bonden spreken van blauwe crepeerteams. „Dat zijn de operationele teams in de wijk en buurten die ingezet worden bij noodhulp”, legt een woordvoerder van de politiebond ACP uit. „Er zijn daar simpelweg te weinig mensen om al het werk op te pakken.” Aan alle vier de instanties zijn er daarom suggesties gedaan om de werkdruk te verlagen. Een van de meest ingrijpende voorstellen ligt bij de burgemeesters. De bonden stellen voor dat er komend jaar dertig procent minder evenementen toegelaten worden.

Een ingrijpende maatregel, maar wel noodzakelijk. „Het aantal evenementen is in de voorbije jaren bijna verdubbeld. En ook al regelen ze zelf beveiliging: als er echt iets gebeurt, dan moeten wij alsnog optreden.” Ook de inzet tijdens een evenement is in sommige gevallen flink toegenomen. „Neem de Sinterklaasintocht. Vroeger konden we dat af met een paar wijkagenten per situatie. Dat staat in schril contrast met de mankracht van afgelopen weekend. Die verhoudingen zijn volledig zoek. Ieder bedrijf heeft een grens van hoeveel werk het kan leveren en dat is bij de politie niet anders.”

Kiezen

Volgens de bonden is het dus kiezen. „We snappen dat mensen leuke dingen willen doen, maar voor ons is het nu niet te doen. Het is daarom kiezen tussen leuke dingen of factoren die de veiligheid direct raken, zoals het handhaven van de openbare orde. Dan zullen de meeste mensen uiteindelijk toch willen dat dat laatste de prioriteit heeft.”

Dat kan alleen als de werkdruk verlaagd wordt, want momenteel lopen er veel medewerkers op hun laatste benen. „We zien het overal om ons heen. Collega's vallen om, draaien te veel en te lange diensten, zien dat hun gezinsleven onder druk staat en worden kwetsbaar door beperkte opschalingsmogelijkheden. Wijkagenten en vele andere collega’s uit de basisteams worden noodgedwongen in de noodhulp ingezet en of voor extra beveiligingstaken. Dit gaat ten koste van hun reguliere werk. De politiek klopt zichzelf op de borst omdat agenten in de wijk aanwezig zijn. Maar in de praktijk is hier weinig van te zien.”