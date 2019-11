Politie Amsterdam schrapt mogelijk rechercheteam

Als het aan de ChristenUnie ligt, moeten klanten van coffeeshops in de toekomst een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) laten zien, voordat ze de softdrugs mogen kopen. Het is dan alleen voor mensen die in Nederland wonen mogelijk om cannabis te kopen.

Het criterium bestaat al, maar gemeenten bepalen zelf of ze dit ook hanteren. Daar wil de ChristenUnie nu verandering in brengen. De partij wil dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid met gemeenten in gesprek gaat hierover.

„Op dit moment staat Nederland bekend als land waar je heen gaat om los te gaan en drugs te gebruiken”, zegt Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf (CU). „Dat is afschuwelijk en beschamend en ik wil er alles aan doen om dat imago als drugsland te doorbreken.”