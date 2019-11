Oud-medewerker: Belastingdienst negeerde jarenlang misstanden

Hardcore geldt als een religie voor echte fans, waarin Thunderdome hun kerk is. Documentaire Thunderdome Never Dies geeft een kijkje achter de schermen van deze subcultuur, „,,Het is zo anders dan die zien-en-gezien-worden-feestjes, hardcore is heel echt.”

Hardcore is niet alleen de kale kop, het dansje en de trainingsbroek. ,,Hoe meer je naar de muziek luistert, naar de feesten gaat en het saamhorige publiek leert kennen, hoe meer je snapt waar het echt voor staat.” Documentairemaakster Vera Holland was van de Spice Girl-generatie en heeft hardcore altijd als cult beschouwd, met Thunderdome als grondlegger. ,,Ik wist dat het heel groot was en veel teweeg heeft gebracht. Toen ik hoorde dat Thunderdome weer terugkwam, wist ik meteen: wauw, dit moéten we filmen, dit wordt legendarisch.”