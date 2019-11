Opvallend kalm Hongkong naar stembus

Voor het eerst sinds de protesten in juni losbarstten, kan er gestemd worden in Hongkong. Een belangrijke dag, zei China-deskundige Fred Sengers eerder al tegen Metro.

Het gaat om een soort gemeenteraadsverkiezingen voor de lokale overheden in de achttien districten van de autonome stadstaat. De protestbeweging die de stadstaat de afgelopen maand zo heeft ontregeld, heeft erop aangedrongen de stembusgang niet te verstoren.

Het is al zo'n twee dagen opvallend kalm in Hongkong, waar zich ook veel meer kiezers dan normaal hebben geregistreerd. Kiezers vatten de verkiezingen mogelijk op als een referendum over het regeringsbeleid. Volgens sommige opiniepeilers is het percentage ondervraagden dat het regeringsbeleid afkeurt, in een jaar tijd gestegen van 40 naar 80 procent. Meer dan 1100 kandidaten hebben zich aangediend voor ruim 450 zetels in de districtsraden.

Gesprek

Fred Sengers zei eerder deze week al tegen Metro dat de verkiezingen een belangrijk aanknopingspunt worden om de negatieve spiraal van de afgelopen maanden te doorbreken. „Dit is een kans om een dialoog met de protestbeweging te starten.” Maar dan moeten beide kampen wel met elkaar in gesprek willen gaan.

Al sinds juni zijn er protesten in Hongkong. Ze startten oorspronkelijk uit protest tegen een omstreden uitleveringswet, maar dat is inmiddels uitgegroeid tot een algehele onvrede over het overheidsbeleid en de toenemende invloed van China.