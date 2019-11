Opruimgoeroe Marie Kondo lanceert webshop voor woonspullen

Een kromme nek, bloeddoorlopen ogen, een tikkeltje obese… klinkt niet als de meest aantrekkelijke persoon, maar het is wel hoe we eruitzien als we doorwerken zoals we nu doen.

Kantoorspecialist Fellowes heeft in samenwerking met Britse wetenschappers onderzoek gedaan naar hoe kantoormedewerkers er over twintig jaar uit zien als we zo slecht voor onze gezondheid blijven zorgen en de hele dag zittend werk uitvoeren. Ze hebben hiervan een wassenbeeld gecreëerd dat nou niet bepaald meegaat in de volgende ronde van Miss Universe. Haar naam: Emma.

Hoofdwetenschapper in dit onderzoek en futuroloog William Higham had bepaalde uitkomsten van zijn onderzoek wel verwacht. „Ik doe dit werk al tien jaar dus ik zie al tien jaar lang hoe alles verandert en hoe we steeds meer tijd op computers doorbrengen”, legt hij uit. Toch schrok hij van de realisatie wat voor een impact het op mensen heeft om de hele dag stil te zitten. „Tuurlijk weet je dat het niet goed voor je is, maar dat het zelfs de kans op ziektes als diabetes enorm kan vergroten had ik nooit bij stilgestaan.”