Opnieuw Amsterdamse winkel geplunderd door jongeren

Een groep van zo'n vijftien jongeren heeft vrijdagavond een kledingwinkel van Lacoste op het Rokin geplunderd. De politie heeft twee verdachten aangehouden.

De politie spreekt van zeer jonge jongeren die de winkel ingingen en spullen meenamen om vervolgens weer snel weg te gaan. Volgens een woordvoerster hadden ze waarschijnlijk geen wapens bij zich. „De politie neemt dit zeer hoog op. Dit is diefstal in vereniging en dat wordt zwaarder gestraft", aldus de woordvoerster.

Zuidoost

Donderdag werd een sportwinkel JD Sports in Amsterdam-Zuidoost geplunderd door zo'n vijftien mannen, die volgens de politie gewapend waren. Het is nog niet duidelijk of er een relatie is tussen beide plunderingen, maar het wordt meegenomen in het onderzoek, aldus de woordvoerster. Ook kijkt de politie of er een verband is met vergelijkbare incidenten bij filialen van JD Sports in andere landen.

In België heeft de politie een manager aangehouden van een filiaal van sportkledingketen JD Sports op verdenking van racistische uitlatingen. Het is nog niet duidelijk of er een relatie is tussen de plunderingen van filialen van JD Sports in Brussel, Luik en Amsterdam.