Opiniepeilers betwijfelen tweede ambtstermijn voor Trump

Over precies een jaar gaan de Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. President Trump neemt het dan op tegen een nog nader te bepalen kandidaat van de Democratische partij.

Of er een tweede ambtstermijn voor de zittende president in zit is nog maar zeer de vraag. Uit een grote opiniepeiling blijkt namelijk dat de Democraten favoriet zijn onder de kiezers.

Presidentsverkiezing

Volgens de peiling die werd uitgevoerd door ABC en The Washington Post zouden alle vier de belangrijkste kandidaten van de Democraten meer dan 10 procentpunt voorliggen op de Republikeinse president. Het gaat hier om oud-vicepresident van Obama Joe Biden (17 procent), senatoren Elizabeth Warren en Bernie Sanders (respectievelijk 15 en 14 procent) en burgemeester Pete Buttigieg. (11 procent).

Het is nog niet bekend wie het namens de Democraten gaat opnemen tegen de zittende president. Hiervoor wordt er in alle vijftig staten plus Washington DC en een aantal overzeese gebiedsdelen zoals Puerto Rico en Guam gestemd op hun favoriete kandidaat. Deze stem wordt uitgebracht tijdens politieke bijeenkomsten en voorverkiezingen die gepland staan tussen februari en juni aankomend jaar.

Wie meer dan de helft van de gedelegeerden en supergedelegeerden achter zich krijgt, wordt genomineerd tot presidentskandidaat namens de Democratische partij. Maar hier gaat nog een lange en spannende interne strijd aan vooraf. Op dit moment zijn er maar liefst 17 Democraten in de race, die het aankomend jaar tegen Donald Trump willen opnemen.

Trump won de verkiezingen met een grote marge /ANP

Kiesmannen en swing states

Toch zegt in de VS, de zogenaamde 'popular vote' lang niet alles. Vanwege het kiesstelsel is het aantal gewonnen staten (en kiesmannen) veel belangrijker voor winst bij de presidentsverkiezingen. Trump haalde in 2016 met een klein verschil in een aantal cruciale 'swing states' zoals Pennsylvania, Michigan en Ohio binnen. Hierdoor is het voorspellen van de verkiezingen in de VS erg lastig omdat niet kan worden uitgesloten dat een soortgelijk scenario opnieuw plaatsvindt.

In 2016 werd dit voor Hillary Clinton op een uiterst pijnlijke manier duidelijk. In de aanloop naar de verkiezingen is ze altijd favoriet geweest in de peilingen. Deze favorietenrol werd ook daadwerkelijk verzilverd in het aantal uitgebrachte stemmen. Hoewel Clinton 2,9 miljoen stemmen meer had, bleef ze steken op slechts 227 kiesmannen. Trump, die won in de swing states, haalde op deze wijze 306 kiesmannen binnen.

Het is in de Verenigde Staten in theorie mogelijk om met slechts 23 procent van de stemmen president te worden. Hiervoor is een minimale winst nodig in de staten met de minste inwoners.