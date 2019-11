Op papier geen poule des doods voor Oranje op EK 2020

De tegenstanders van Oranje op het Europees Kampioenschap van komend jaar zijn zaterdagavond bekendgemaakt. Groepshoofd Nederland speelt in groep C samen met Oostenrijk en Oekraïne. De vierde ploeg wordt pas bekend bij de uitslag van de play offs.

Het EK van 2020 begint voor het elftal van Ronald Koeman tegen de Oekraïne op 14 juni. Vier dagen later staat de wedstrijd tegen de Oostenrijkers op het programma. Het is het eerste internationale eindtoernooi sinds het WK van 2012 waar Nederland zich voor heeft gekwalificeerd.

Thuiswedstrijden

Anders dan bij vorige Europese Kampioenschappen voetbal, kent de editie van aankomend jaar geen vast speelland. De wedstrijden worden in twaalf steden in twaalf verschillende landen, waaronder Nederland, afgewerkt. Voor Oranje betekent dit een reeks thuiswedstrijden in de poulefase. Op 14, 18 en 22 juni speelt de ploeg poulewedstrijden in Amsterdam.

Al voor de loting was duidelijk dat Oranje in poule C bij groepshoofd Oekraïne zou komen te zitten. Het onderlinge duel werd bij de loting voor zondag 14 juni op het programma gezet.

Roemenië wordt de derde opponent van het Nederlands elftal als dat land in maart de play-offs van de Nations League weet te winnen. Als de Roemenen het niet halen, dan wordt Georgië, Kosovo, Noord-Macedonië of Wit-Rusland het vierde land in groep C.

Poule des doods

Het EK van 2020 heeft 24 deelnemers die worden verdeeld in zes groepen. Al voor de loting was bekend dat Oekraïne groepsgenoot zou worden van Nederland, alleen de tegenstander uit pot C werd hierbij geloot. Met Oostenrijk lijkt Oranje een op papier makkelijke opponent te hebben geloot. In pot C kon namelijk ook het gevreesde Portugal dat Europees kampioen werd én in de finale van de Nations League nipt van Nederland won geloot worden.

De poule des doods lijkt groep C niet bepaald te zijn. Dit lijkt groep F te worden met Duitsland, Frankrijk én Portugal en een nog onbekend vierde land dat vermoedelijk heel graag in een andere poule had willen zitten. Deze pechvogel wordt afhankelijk van het resultaat in de play-offs IJsland, Roemenië, Hongarije of Bulgarije.

Italië en Turkije spelen op vrijdag 12 juni de openingswedstrijd van het EK in het Olympisch Stadion van Rome. Meer weten over het programma, de gastlanden en de deelnemers? Check dan de onderstaande infographics!

/ANP