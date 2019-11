'Onderzoek naar dood Ivana Smit wordt heropend'

Het hoger beroep in de zaak over het overlijden van het Nederlandse model Ivana Smit is door het Maleisische gerechtshof gegrond verklaard.

Volgens de advocaat van de familie betekent dat dat het onderzoek naar de dood van de vrouw moet worden heropend. De familie is opgelucht.

Smit werd in december 2017 dood gevonden na een val van de twintigste verdieping van een flat in Kuala Lumpur. De politie leek eerst uit te gaan van een ongeluk, maar de familie geloofde dat niet. Ze vermoeden dat het Amerikaanse echtpaar bij wie Smit voor haar val verbleef, iets met haar dood te maken heeft.

Warrig onderzoek

De Maleisische rechter zou geoordeeld hebben dat de dood van de toen 18-jarige Smit gevolg was van „handelen van derden”. Volgens de advocaat van de familie komt het Amerikaanse echtpaar hierdoor in beeld als verdachten. „Dit is een stap richting vervolging”, laat hij weten. Volgens de advocaat is het echter nog de vraag of het echtpaar mee zal werken aan het onderzoek.

In maart oordeelde de rechtbank nog dat de dood van Smit een ongeval was, de familie ging daartegen in beroep. Tijdens verhoren bleek later dat het onderzoek naar de dood van Smit op enkele punten warrig is verlopen. Zo werd het appartement van de Amerikanen niet meteen verzegeld en konden die een schoonmaakster aan het werk zetten.