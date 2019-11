Nutri-Score wordt na aanpassing het voedselkeuzelogo

De kogel is door de kerk. Nutri-Score moet hét nieuwe voedselkeuzelogo voor Nederland worden. Dat heeft staatssecretaris Paul Blokhuis vandaag aan de Tweede Kamer geschreven. Van de drie logo’s in Europa - Keyhole, Multiple traffic light en Nutri-Score - blijkt uit onderzoek dat het stoplichtensysteem het beste helpt om gezonde keuzes te maken.

Het nieuwe systeem is een soort stoplicht. De A (groen) staat voor gezond voedsel, producten met de letter E (rood) kun je beter laten staan. De score is een totaaloordeel gebaseerd op onder meer het aantal calorieën, suiker, zout, vet en vezels.

„De gezonde keuze makkelijker maken, dat is steeds onze inzet geweest", zegt staatssecretaris Blokhuis van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. „Daarin maken we nu een grote stap." Blokhuis heeft voor Nutri-Score gekozen, omdat blijkt dat dit logo de consumenten in het onderzoek het beste hielp om gezondere keuzes te maken. Ook bij consumentenonderzoek in Duitsland kwam het logo als beste uit de bus. „Hiermee sluiten we aan bij een logo dat ook internationaal steeds prominenter te zien zal zijn. Als Nederland importeren en exporteren wij natuurlijk veel eten, dus dat is mooie bijvangst.”

A (groen) betekent gezond, producten met de letter E (rood) kun je beter laten staan. /ANP

De afgelopen maanden is onderzoek uitgevoerd naar drie verschillende voedselkeuzelogo’s: Keyhole, Multiple traffic light en Nutri-Score. Hieruit blijkt dat consumenten Nutri-Score het beste begrijpen. Het systeem is de beste keuze op basis van consumentenonderzoek en krijgt steun van onder andere consumentenorganisaties, supermarkten en voedselproducenten.

Aan de knoppen zitten

Toch zijn er ook kritische geluiden. Het RIVM, Voedingscentrum Nederland en voedingsdeskundigen wijzen erop dat er op onderdelen verschillen bestaan tussen Nutri-Score, de Nederlandse voedingsrichtlijnen en de Schijf van Vijf. Nutri-Score is bijvoorbeeld te positief over witbrood en te negatief over olijfolie in vergelijking met het Nederlandse voedingsadvies. Om te zorgen dat die aansluiting verbetert, gaat Nederland actief meepraten in een internationaal onafhankelijk comité van wetenschappers over de evaluatie en aanpassing van de straks internationale Nutri-Score. Blokhuis verwacht dat dit traject in 2021 is afgerond. Nutri-Score kan dan ook door Nederlandse producenten wettelijk gevoerd worden in Nederland.

Internationaal systeem

Nutri-Score is een wetenschappelijk voedselscoresysteem uit Frankrijk. Onder regie van de Franse overheid hebben wetenschappers het systeem opgezet. Inmiddels hebben ook België, Duitsland, Zwitserland, en Spanje voor Nutri-Score gekozen. Nu steeds meer landen dit logo gaan invoeren, wil de Franse overheid van Nutri-Score een systeem maken dat internationaal beheerd wordt en geadviseerd wordt door een onafhankelijk wetenschappelijk comité.