Nieuwe podcast over daders: 'Zit kwaad ook ergens in mij?'

Podcastmaker Cas de Jong ging op de (oplos)koffie bij onder meer moordenaars en tbs’ers in ruste voor Daders, z'n nieuwe podcastserie die bijna instant verslavend werkt.

'M’n moeder vroeg zich bezorgd af of ik wel levend thuis zou komen... Snap je dat?’ Bám, rake binnenkomer, maar ook wel een logische tijdens een interview met een veroordeeld moordenaar. „Maar hij begreep het, net zoals dat mensen een blokje om lopen als ze hem zien.” Podcastmaker en EenVandaag-verslaggever Cas de Jong reisde de afgelopen maanden door heel het land voor Daders, zijn podcastserie die hij maakte voor AVROTROS en sprak met mensen over de gruwelijkste daden uit hun verleden die nog altijd het heden tekenen. Z’n moeder hoefde overigens niet te vrezen, hij kwam telkens heelhuids thuis, ,,m’n kop zat wel helemaal vol.”

All-in

Van tevoren liet hij ze weten álles te willen vragen. „Ze stemden allemaal toe, ze wilden juist hun verhaal vertellen. Ze merken vaak genoeg dat achter hun rug wordt gepraat.” Het voelde soms als de bokser die al op de grond ligt nog even natrappen. ,,Dan kwam ik daar met m’n grote bek en directe vragen, maar was zo’n man al zó door het stof gegaan. Toch wilde ik ze wel stellen vanuit journalistiek, maar ook maatschappelijk oogpunt.” Geen kritiekloos podium dus, ook omdat hij rekening wilde houden met de gevoelens van nabestaanden van de slachtoffers. ,,Geen van de veroordeelden verheerlijkten ook wat ze hadden gedaan, in tegendeel zelfs, ze keurden het ten diepste af."

De journalist heeft een empathische blik in z’n grote bruine ogen, die stralen van de interesse in een ander. Hij is dan ook iemand tegen wie je gemakkelijk praat en bij wie je al gauw bij op je gemak voelt. Kan-ie wel inkomen, „vraag me niet waarom, maar bij bijna elk Uber-ritje, hoor ik al snel het hele levensverhaal van de chauffeur.”

De Amsterdammer merkte het ook tijdens de interviews met de zes ex-criminelen. Hij zat bij ze aan de keukentafel, vaak in anonieme dorpen, nog vaker met oploskoffie, op uren dat andere mensen werken. Door de intensiteit van het onderwerp en de diepgang van het gesprek, raakten interviewer en geïnterviewde als vanzelf in een bubbel. ‘Wat een slimme lieve jongen’ dacht De Jong bij de een, ‘hoe kan zo’n normale vrouw zoiets doen” bij een ander, waarna hij/zij terugblikte op de dodelijke steekpartij of vergiftiging. „Zit dat kwaad ook ergens in mij? denk je vervolgens bijna automatisch, en kan het op een slecht moment naar boven komen?” Om die gedachte ook weer van zich af te schudden, maar opgegroeid in het keurige Oud-Zuid met hoogstens een verkeersboete op z’n kerfstok -„en oké, ik fiets wel echt te vaak door rood...”- en nooit met enige (geld)problemen, is het wel een jongen die oprecht geïnteresseerd is in ‘die andere kant van de maatschappij’.

Omslag

Het zijn mensen die hem nog steeds appen, hem vragen hoe het met z’n zieke familielid gaat. Hij zucht even, „de gewetenloze killer van vroeger die nu oprecht geïnteresseerd is hoe het met je gaat, er heeft zo’n omslag plaatsgevonden.” Vrienden worden het niet, maar nog een keer een hapje met ze eten, kan prima. ,,Het zijn allemaal mensen met een verhaal, en ik blijf nieuwsgierig.” De fascinatie voor mensen, hun verhalen en rafelranden heeft hij niet van een vreemde. ,,Mijn vader heeft ook altijd de onbedwingbare neiging gehad bijzondere figuren op straat aan te spreken en wil dan alles van ze weten, soms zelfs tot het zuigende toe.” Houdt hij ook van, net zoals ‘vriendelijk provoceren’, zoals hij het zelf noemt. ,,Ik vind weleens dat hier in Nederland te veilig wordt geïnterviewd en kan echt genieten van de manier waarop Theo van Gogh en Ischa Meijer hun gasten benaderden.” Meteen all-in, net als hijzelf, en zonder gene of bang te zijn voor scheve gezichten. En vooral ook allemaal niet te lief, maar zonder onaardig te zijn. „Je merkt dat dan échte gesprekken ontstaan.”

Hij twijfelde trouwens wel over de titel: Daders. ,,Ik heb nog even aan Veroordeeld gedacht.” Op papier zijn ze dan wel geen daders meer, maar van het predicaat komen ze maar moeilijk af. ,,Ze merken het bij het zoeken naar woonruimte, of bij solliciteren en komen niet aan de bak. Dat is heel pijnlijk.”

Wesley

Dat ondervindt ook Wesley (39) enog altijd. Wesley was zestien toen hij in een alcoholroes de buurtpedo doodstak. Iets daarvoor had hij een oudere dame beroofd, die daarbij ten val was gekomen en een tijdje later aan haar verwondingen overleed. ,,Dat vond ik nog het ergste.” Spijt heeft hij van beide misdaden en hij is er ook zwaar voor gestraft. Hij was zestien toen hij de gevangenis in ging, hij was 33 toen hij de tbs-kliniek achter zich liet. Hij schreef een boek over zijn tbs-ervaringen en vertelt hier ook over in de podcast. Over de jonge behandelaars die relaties aangingen met patiënten, hijzelf incluis. ,,Veel vrouwen houden van bad boys, en dat waren we daar.”

Wesley woont nu in Enschede. Hij stortte zich op het schrijven, een nieuwe studie, sporten en mediteren. ,,Maar ik ben een uitzondering, ik zou verder niemand aanraden om met een ex-tbs’er een relatie aan te gaan. Ook al zijn ze uitbehandeld, ze blijven fucked up.” Dat zijn verleden aan hem blijft kleven, merkte hij onlangs nog, tijdens een date. „Je hebt toch geen moord gepleegd ofzo? vroeg ze toen ik haar vertelde dat ik had gezeten.” Wel dus, ,,Ze wilde nog steeds met me zoenen, maar de dag erna blokkeerde ze me. Ik snap dat wel, het is toch best heftig.” Nee, van haar hoorde hij nooit meer iets, ,,maar ik heb alweer tien dates gehad, hoor.” Het is nog net niet zo dat hij op zijn Tinderprofiel ‘ex-bajesklant en tbs’er’ zet, ,,maar als we in gesprek raken, ben ik er open over.” Het schrikt niet meteen af, ,,Komt ook omdat ze denk ik wel doorhebben dat ik nu niet meer fucked up ben en niet meer de Wes van 23 jaar geleden. Ik ben veranderd.”

Over Daders

Ze zijn allemaal veroordeeld, hebben spijt van hun daad/daden en geven voorlichting. De drie randvoorwaardes voor podcastmaker Cas de Jong voordat hij begon. In Daders, de zesdelige podcastserie waarin hij in gesprek gaat met veroordeelde criminelen en tbs’ers, wordt geen vraag geschuwd en gaat hij geen ongemakkelijkheid uit de weg. Liever niet zelfs, ,,ik houd van ongemakkelijkheid.” Uitflippen (over de rooie gaan), proletarisch winkelen (stelen), de iso (isloleercel). Luister je naar Daders, leer je gegarandeerd wat bij. Het fascineert hem mateloos, wat gaat er in iemands hoofd om? Is het een paar seconden van kortsluiting, of gekte?

De audioserie geeft de criminelen die zijn veroordeeld en hun straf hebben uitgezeten een stem. Zonder een kritiekloos podium te zijn, en zonder gezicht erbij, ,,ik denk dat ik met een camera niet was binnengekomen.” 'Daders' is vanaf vandaag te beluisteren via Radio1.nl/podcasts en podcast-apps als Apple Podcasts, Spotify en Stitcher.