Netflix werkt mee aan productie Nederlandstalige blockbusterfilm

Het moet de grote Nederlandse filmhit worden van aankomend jaar: De Slag om de Schelde. Het moet een epische oorlogsfilm worden met voor Nederlandse begrippen een ruim budget die wordt gecoproduceerd door Netflix.

De Slag om de Schelde wordt hiermee de eerste Nederlandstalige film die zichzelf een 'Netflix Original' mag gaan noemen.

Een veteraan op de herdenking van Slag om de Schelde /ANP

Bevrijding van Nederland

De film speelt zich af in oktober 1944 tijdens de bevrijding van Vlaanderen en Zeeland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Volgens vakblad Variety ligt de productie in handen van Alain de Levita en Mark van Eeuwen.

Het verhaal volgt drie jongeren tijdens de Slag om de Schelde. De stad Antwerpen was bevrijd, maar het gebied van de Scheldemonding nog niet. Twee van de drie hoofdrolspelers komen uit Nederland. De 21-jarige Gijs Blom, bekend van Ciske de Rat, Pijnstillers en Jongens, kruipt in de rol van een Nederlandse jongen die aan de Duitse zijde strijdt.

Tijdens de Slag om de Schelde ontmoet hij een Zeeuws verzetsmeisje dat wordt gespeeld door de 22-jarige actrice Susan Radder (bekend van DNA, Quiz en Pijnstillers). De derde hoofdrol wordt gespeeld door de 19-jarige Britse acteur Jamie Flatters als Britse piloot. Hij speelde eerder in de series So Awkward en Liar.

Bioscoop en Netflix

De regie is in handen van Matthijs van Heijningen jr die vooral bekend is van zijn reclamefilmpjes maar ook de horrorfilm The Thing uit 2011 voor zijn rekening nam. Het budget is 14 miljoen euro. Dit is voor Nederlandse begrippen behoorlijk fors. Sterker nog: deze film wordt hiermee de op een na duurste Nederlandse filmproductie ooit. De duurste Nederlandse film ooit is nog steeds Zwartboek en ging ook over de Tweede Wereldoorlog.

Het oorlogsdrama wordt gemaakt op initiatief van het vfonds, het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg in het kader van 75 jaar vrijheid en komt op 26 november 2020 uit in de Nederlandse bioscopen. In de rest van de wereld zal de film op Netflix te zien zijn.

De verschuiving van de frontlinie tijdens de bevrijding /Wikimedia Commons

Onbekend maar niet onbelangrijk

De Slag om de Schelde is een iets minder bekende slag die plaatsvond aan het einde van de Tweede Wereldoorlog. Tijdens operation Market Garden werd Antwerpen al bevrijd maar kon de haven nog niet gebruikt worden omdat het Zeeuwse schiereiland Walcheren nog in handen van de bezetter was. Voor de geallieerden was deze haven van groot strategisch belang omdat het de logistieke lijnen met het front aanzienlijk zouden verkorten.

Dat deze haven en het gebied rond de Schelde van cruciaal belang was, beseften de Duitsers ook. Zij waren allerminst van plan om het gebied zonder slag of stoot uit handen te geven. De slag die werd gecoördineerd door het Canadese leger begon op 2 oktober en heeft iets langer dan een maand geduurd. In totaal zijn er aan beide kanten ongeveer 25.000 soldaten gesneuveld. De Nazi's trokken zich begin november, nadat er ongeveer 40.000 van hen gevangen waren genomen, terug richting het noorden waardoor de Schelde vrij toegankelijk werd.

Het veroveren van de Schelde, was voor de geallieerden een grote morele en strategische overwinning. Volgens de Amerikaanse opperbevelhebber Dwight Eisenhower was het een rooskleurig voorteken. „Het einde van het nazidom kwam duidelijk in zicht toen het eerste schip ongehinderd de Schelde opvoer," blikte hij terug na de Tweede Wereldoorlog.