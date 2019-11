Nepvrachtwagenchauffeur jat tienduizenden Milka-repen

Een vrachtwagen die vanuit Oostenrijk 20 ton aan chocolade had moeten leveren aan een bedrijf in België is nooit op zijn eindbestemming aangekomen.

Volgens de politie van Tirol is een onbekende dief met de lading aan de haal gegaan door gebruik te maken van een eigen truck en vervalste papieren. Hierbij is een partij chocolade van het merk Milka buitgemaakt met een waarde van ongeveer 50.000 euro, meldt Die Presse.

De repen van Milka komen oorspronkelijk uit Zwitserland /Getty Images

Koe bij de hoorns vatten

De Oostenrijkse politie probeert op dit moment chocolade van de zaak te maken. Volgens hen meldde de frauduleuze chauffeur zich begin deze week in een truck met nepdocumenten en een vals rijbewijs bij een distributeur in Hongarije. Hierbij werd niet bepaald goed opgelet; zo matchten de nummerborden op het voertuig niet bij de documenten die hij toonde en stond een van de kentekens bovendien als 'gestolen' geregistreerd in het systeem van de politie.

Toch trok niemand aan de bel waardoor het buitmaken van de smakelijke lading appeltje eitje was. De levering was bedoeld voor een bedrijf in België waar deze nooit aankwam. Nadat zij verhaal gingen halen bij hun leverancier in Tirol, viel het kwartje. Pure oplichting. Ze waren bedrogen door een crimineel die eerder brutaal dan gewiekst te werk is gegaan.

(St)reep door de rekening

De ingewikkelde logistieke operatie tussen bedrijven uit meerdere landen heeft vermoedelijk voor verwarring gezorgd. Een bedrijf uit Tirol ontving de order vanuit België maar besteedde de levering uit aan een vervoersbedrijf uit Hongarije. Dit Hongaarse bedrijf liet de order vervolgens uitvoeren door een Tsjechische distributeur. De verdachte is echter bij geen van deze bedrijven bekend.

Het is niet de eerste keer dat criminelen een vrachtwagenlading hebben buitgemaakt in Oostenrijk. De afgelopen jaren zijn er nog meer meldingen geweest van dit soort diefstallen. Van de dader, de vrachtwagen en de gigantische voorraad paarse Alphen-chocolade ontbreekt ieder spoor. Vermoedelijk heeft de verdachte (chocolade)eieren voor zijn geld gekozen.

Nadere details over de specifieke smaken van de Milka-repen zijn niet wereldkundig gemaakt. Het is dus niet bekend of het om Alpenmelk, Chip Ahoy, Choco Swing of karamelrepen ging.