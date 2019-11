Nederlandse advocaat zwaargewond na gerichte aanslag

De Enschedese advocaat Philippe Schol raakte woensdagochtend zwaargewond toen hij net over de grens werd beschoten vanuit een rijdende auto.

Het 43-jarige slachtoffer liep over straat in het Duitse Gronau, net over de grens bij Enschede, toen hij vanuit een rijdende auto werd beschoten. Over de exacte verwondingen is nog niet bekend. De Duitse politie gaat uit van een gerichte aanslag op de advocaat.

Schol was onder meer curator bij het faillissement van sportschool Olympic Gym in Losser. Die sportschool is begin oktober beschoten. De Telegraaf meldt dat de sportschool volgens de curator gebruikt zou worden om illegale opbrengsten uit drugs wit te wassen. Vervolgens zouden de inkomsten uit de hennep zijn weggevallen, waarna het bedrijf failliet ging.

De dader(s) is/zijn nog op de vlucht. De Duitse en Nederlandse politie werken nauw samen in het opsporen van de dader(s) en zijn op zoek naar een witte auto met Nederlands kenteken.

De grensovergang is afgesloten en agenten op de grensovergang dragen kogelwerende vesten. Forensisch experts zijn inmiddels bezig met sporenonderzoek.

Bedreigd

Het slachtoffer werd volgens Tubantia al geruime tijd bedreigd en had voor een periode ook persoonlijke beveiliging.

Het is de tweede gerichte aanslag op een advocaat in korte tijd. In september werd advocaat Derek Wiersum op klaarlichte dag doodgeschoten in Amsterdam.

Dit bericht wordt aangevuld.