Nederland zakt en is 'vierde van onder' in de NAVO

Nederland besteedt nog altijd niet genoeg geld aan defensie. Volgens Ank Bijleveld, de minister van defensie, zakt Nederland zelfs weer een plaats binnen de NAVO.

Op 'ranking' waarop naar voren komt hoeveel procent van het bruto binnenlands product ieder land besteed aan defensie staat Nederland inmiddels op de vierde plek van onder, zo gaf Bijleveld prijs tijdens een uitzending van WNL.

Afspraak 2024

De lidstaten van de NAVO leverden afgelopen week een overzicht met de investeringen die ze doen op defensiegebied. Binnen de NAVO is er de afspraak gemaakt dat alle landen in 2024 in ieder geval twee procent van het bruto binnenlands product aan defensie besteden.

„We zetten stappen, maar het is niet genoeg", vertelt Bijleveld. „Onze handtekening staat onder die afspraak. Het is eigenlijk gek dat we als rijk land onderaan het lijstje staan en dat moeten we ons allemaal aantrekken.”

Nationale veiligheid

Wat Bijleveld is meer geld voor defensie niet alleen nodig om de afspraak met de NAVO na te komen. Ze stelt dat het ook van belang is voor de nationale veiligheid. „We kunnen een aantal dingen wel doen, maar we houden het niet lang genoeg vol.”