Nederland kleurt oranje tegen geweld tegen vrouwen

Maandagavond kleuren meer dan tweehonderd gebouwen door heel Nederland oranje om aandacht te vragen voor het wereldwijde probleem van geweld tegen vrouwen.

Geweld tegen vrouwen is niet alleen fysiek of seksueel, maar kan ook een gedwongen huwelijk zijn, vrouwenhandel of straatintimidatie. Uit onderzoek in een aantal grote steden, waaronder Amsterdam en Rotterdam, blijkt dat 80 procent van de vrouwen wel eens te maken heeft gehad met straatintimidatie en de politie registreerde vorig jaar volgens cijfers van het CBS bijna 9000 zedenmisdrijven. Het aantal meldingen van verkrachtingen steeg van 1270 in 2015 naar 1900 afgelopen jaar. Dat betekent dat er op een gemiddelde dag vijf meldingen van verkrachting worden gemaakt.

Dat moet stoppen vindt UN Women Nederland. Samen met het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, het ministerie van Buitenlandse Zaken en de gemeente Utrecht organiseren ze de nationale aftrap van de campagne Orange the World in Utrecht. Om 19.00 uur kleuren de Winkel van Sinkel, de Oudegracht en het stadhuis oranje. „Geweld tegen vrouwen en meisjes komt overal voor, in alle lagen van de bevolking, en kan alleen stoppen als daar op alle niveaus aan wordt gewerkt; internationaal, nationaal, provinciaal en lokaal”, zegt Marije Cornelissen, directeur van UN Women Nederland. En niet alleen in Nederland kleuren bouwwerken oranje. Over de hele wereld worden er gebouwen verlicht en vinden er acties plaats. Zo lanceerde UN Women IJsland een indringende campagnevideo waarin mannen de verhalen van vrouwen voorlezen die te maken hebben gehad met seksueel geweld.

‘Nederland loopt hopeloos achter’

Als voormalig Miss Nederland maakt Tatjana Maul ze zich hard voor de bestrijding van geweld tegen vrouwen. Zelf kreeg ze tijdens haar carrière ook te maken met seksueel geweld. „Het begon met ongepaste opmerkingen tot ik uiteindelijk gedrogeerd werd.” De campagne is volgens Maul dan ook hard nodig. „Nederland is op zoveel gebieden een vooruitstrevend land, maar wat betreft geweld tegen vrouwen lopen we hopeloos achter. Als meisje wordt ons geleerd om zo min mogelijk uit te lokken met onze kleding en om donkere steegjes vooral te vermijden. Maar er wordt nog te weinig met jongens gepraat over wat ze wel en niet kunnen maken tegenover vrouwen.”

Victor Jammers van Slachtofferhulp Nederland beaamt dat geweld tegen vrouwen ook in Nederland nog altijd een groot probleem is. „Echt goed inschatten hoe groot dit probleem is is lastig, omdat het niet goed in kaart te brengen is met cijfers. Wat we wel weten is dat er jaarlijks vele tienduizenden slachtoffers zijn.” Bewustwording van de impact die (seksueel) geweld heeft, is volgens hem dan ook heel belangrijk. „Dit probleem komt natuurlijk niet voor het eerst onder de aandacht. De MeToo-beweging heeft denk ik veel mensen bewuster gemaakt van de omvang van het probleem en de campagnes die maandag starten zullen hier ook weer aan bijdragen. We moeten de boodschap blijven herhalen zodat mensen zich ook bewust blijven van de impact die (seksueel) geweld kan hebben.”

Nasleep

En die impact is groot. Niet alleen de gebeurtenis zelf, maar ook de nasleep brengt veel moeilijke vragen met zich mee. „Slachtoffers komen voor hele lastige beslissingen te staan. Ze moeten besluiten of ze aangifte willen doen van wat hen is overkomen en anderen in vertrouwen nemen. In zo’n situatie hebben dit soort vraagstukken veel impact op iemand”, legt Jammers uit.

Daarom start ook Slachtofferhulp maandag met een campagne die slachtoffers moet aansporen zo snel mogelijk hulp te zoeken. Jammers: „Het is heel belangrijk dat deze mensen er niet alleen voor staan en hulp van anderen krijgen bij de verwerking. We moeten er open over blijven praten zodat slachtoffers weten dat wat hen is overkomen nooit hun schuld is.”

In totaal kleuren er in Nederland tweehonderd prominente gebouwen oranje, waaronder het stadhuis in Utrecht, Paleis Soestdijk en hunebedden in Borger-Odoorn, wereldwijd het oudste bouwwerk dat verlicht zal worden. „De kleur oranje staat voor zonsopgang: de dageraad in een toekomst zonder geweld. Stilstaan bij dit probleem zorgt er hopelijk voor dat steeds meer vrouwen zich zullen durven uitspreken en zeggen: ‘Dit is niet oke’”, zegt Maul.

Complex probleem

Al is het probleem van geweld tegen vrouwen volgens haar veel dieper geworteld. „Seksueel geweld tegen vrouwen is een onderdeel van een groot en complex probleem. Er wordt vaak lacherig over gedaan omdat het ongemak met zich meebrengt”, vertelt Maul. „Mensen weten niet hoe ze moeten reageren als het onderwerp wordt aangekaart omdat het vaak zo heftig is.” Ook Jammers beaamt dat we er nog lang niet zijn. „Schijnbaar zit dit probleem heel diep verankerd in onze samenleving. We moeten het steeds vanuit andere perspectieven onder de aandacht blijven brengen. Ik ben ervan overtuigd dat dan steeds meer mensen zich bewust worden van wat wel en niet kan.”

Dat de actie direct voor een oplossing zal zorgen denkt Maul niet. „Het probleem is ook niet zo zwart-wit dat het van de ene op de andere dag opgelost kan worden, maar het begint bij bewustzijn en daar moet deze actie voor zorgen.” Ook wil ze meisjes en vrouwen die te maken hebben gehad met geweld een hart onder de riem steken. „Wat mij is overkomen, kan ik niet meer ongedaan maken, maar ik kan anderen wel helpen. Hopelijk is zo’n actie in de toekomst niet meer nodig, maar tot die tijd blijf ik tegen dit geweld strijden. Het kan namelijk iedereen overkomen, want het is dichterbij dan je denkt.”