'Nederland heeft een van strengste asielprocedures'

Hoewel herhaalde oproepen van politici voor een strenger asielbeleid anders doen vermoeden, heeft Nederland al een van de strengste asielprocedures van Europa, gericht op snelle afwijzing.

Dat blijkt uit onderzoek van onderzoeksplatform Investico en Trouw naar de achterkant van het asielbeleid. Een van de belangrijke instrumenten die Nederland daarbij hanteert, is de lijst met ‘veilige landen’, concluderen Trouw en Investico.

Alleen in oordeel

Mensen uit deze landen maken weinig kans op asiel, is het idee, omdat in die landen geen systematische vervolging, foltering of schending van mensenrechten plaatsvindt. Maar in de praktijk is de samenstelling van de lijst tamelijk willekeurig. Nederland staat in Europa vaak alleen in het oordeel dat een land veilig is.

Aanvragers uit veilige landen krijgen een snellere behandeling met minder rechten. Ze krijgen maar één gehoor in plaats van twee. Ze moeten meer bewijzen aandragen voor hun vluchtverhaal.

Kritiek

Vluchtelingenorganisaties hebben daarom veel kritiek op het gebruik van zo’n lijst, omdat het afbreuk zou doen aan de bescherming van minderheden en ongelijkheid creëert. In 2016 kwam 40 procent van de asielaanvragen in Nederland uit ‘veilige landen’, nu nog altijd 22 procent.