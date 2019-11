Naakt derrière-zonnebaden blijkt toch geen 'gezonde wellness-trend'

Een aantal dagen geleden verspreidden de foto's van 'perineum-zonnende' influencers zich in rap tempo over het internet. Deze door het taoïsme geïnspireerde 'self care'-behandeling zou dé nieuwe trend op gezondheidsgebied zijn.

Er is echter een detail waar waarschijnlijk niemand van zal opkijken. Volgens artsen is het namelijk helemaal niet zo goed voor je om de zon te laten schijnen op een plek waar deze normaliter nooit schijnt. De naakte influencers die zich wijdbeens in de zon lieten portretteren zouden zelfs hun gezondheid in gevaar brengen, zo schrijft gezondheidsmagazine Health.

Poort van Leven en Dood

Perineumzonnen zou een nieuw wondermiddel zijn voor de mentale gesteldheid en je gezondheid. „Door een halve minuut zonlicht te laten schijnen op je kontgat, neemt je lichaam meer energie op dan je in een hele dag buiten met kleren aan zou opnemen," kondigde Instagrammer @ra_of_earth came aan in oktober. En de video wordt de daad bij het woord gevoegd. Een groep blote influencers gaat op zijn rug liggen en ze laten met gespreide benen hun derrière de helende zonnestralen opnemen.

Dagelijks een halve minuut directe zonnestralen op je perineum zou allerlei gunstige effecten op de gezondheid hebben. Zo zou het de organen versterken, goed zijn voor je weerstand, je libido verhogen, stress verminderen en je energie verhogen. Een andere influencer beweert zelfs dat ze door deze energieboost veel minder slaap nodig heeft en dat haar behoefte aan koffie weg is.

Hier zou een spirituele basis vanuit het taoïsme aan ten grondslag liggen; volgens deze levensovertuiging zit er een zogenaamde chakra-poort op het stukje huid tussen de geslachtsorganen en het achterste. Deze wordt de 'Poort van Leven en Dood' genoemd en zou een toegangspoort zijn voor de energie die in- en uit- het lijf gaat. Dit zou je dan ook moeten zien als de poort open gooien. Klinkt geweldig. Maar toch hebben dermatologen slecht nieuws: het klopt niet en overmatig perineum-zonnen is kankerverwekkend.

Gevoelige huid

„Als dermatoloog kan ik dit gezon absoluut niet aanbevelen zonder zonnebrand," vertelt Nazanin Saedi van het Laser Surgery and Cosmetic Dermatology Centre in Maryland. „Deze lichaamszones zijn net als andere plekken op je lijf en hebben daarom bescherming nodig tegen UV-straling. We dragen niet voor niets kleding"

David E. Bank, dermatoloog bij een ander gezondheidscentrum gaat nog een stap verder. „Het is zelfs gevaarlijker dan normaal zonnen. De huid boven van het perineum is veel dunner dan op veel andere plekken en hierdoor extra gevoelig. Als je dit een langere periode volhoudt, vergroot je de kans op huidkanker," concludeert hij.

„Er is geen enkel bewijs dat dit gedrag goed is voor je gezondheid of gesteldheid. En voor als je de contact tussen lichaam en geest wil vergroten, zijn er veel veiligere alternatieven waarvan de werking wel bewezen is. Denk hierbij aan ontspanningsoefeningen, meditatie en mindfulness," aldus Saedi die eraan toevoegt dat vitamine D ook gewoon als voedingssupplement in de winkel verkrijgbaar is.

De dermatologen dringen er dan ook op aan om te stoppen met perineumzonnen. De influencers moeten beter voor zichzelf, en vooral ook voor anderen, gaan zorgen. Voor de duidelijkheid: omdat dit advies van huidartsen komt, doelen ze hiermee op het fysieke deel.

In het artikel zijn helaas geen psychologen aan het woord met een oordeel over de mentale gevolgen of kronkels als gevolg van naaktfoto's plaatsen met je maan in de richting van de zon.