Mini-hondenbioscoop geopend in Den Bosch

Er staat een bijzonder natuurfenomeen op de agenda: de Mercuriusovergang. De planeet zal tussen de aarde en de zon komen te staan. De volgende keer dat we dit kunnen meemaken is pas in 2032.

Mercurius is de kleinste planeet van ons zonnestelsel en zal maandagmiddag tussen de zon en de aarde in komen te staan. Een soort zonsverduistering dus, maar dan met Mercurius in plaats van de maan. Omdat de planeet ver van ons af staat en juist dichtbij de zon, is het effect veel minder groot dan bij een gewone zonsverduistering. Mercurius trekt als een kleine zwarte vlek over de zon heen.

De miniverduistering zal om 12.36 uur in de middag beginnen en tot zonsondergang om 16.56 uur duren. „De zon gaat helaas tijdens het spektakel onder in Nederland, daarom kunnen wij hier maar de helft van de overgang zien. In New York is het vroeger en kunnen ze alles meemaken”, zegt Jaco van Wezel, meteoroloog bijWeeronline.