Militairen doen aangifte tegen Kamerleden DENK

Twaalfhonderd militairen gaan aangifte doen tegen de partij DENK. Reden hiervoor zijn de uitlatingen van Tweede Kamerlid Selcuk Öztürk in een debat over de burgerdoden tijdens het bombarderen van Irak.

Waar ging het debat precies over?

Het debat dinsdag ging over het bombardement op Irak in 2015, waarbij 74 burgerdoden om het leven kwamen, iets dat onlangs pas in de openbaarheid kwam. Daarin stond onder andere de positie van Defensie-minister Ank Bijleveld centraal. GroenLinks diende een motie van wantrouwen in die door bijna alle oppositiepartijen werd gesteund. Echter konden weinigen van hen zich vinden in de uitlatingen van Öztürk. Hij noemde de actie „moorden” en de toenmalig minister Jeanine Hennis „een lijkenverstopper”.

Wat waren de reacties?

Verschillende partijen reageerden met een uitbrander op de taal van Öztürk. Ook Kamervoorzitter Khadija Arib maande hem tot het kiezen van andere woorden. „Nu gaat de aandacht naar u en niet naar de slachtoffers.” Zijn DENK-collega Farid Azarkan schoof later op de dag nog aan bij Pauw. Ondanks dat de presentator en advocaat Peter Plasman hem daar meermaals de kans boden om de woorden af te keuren, ging hij pal achter zijn partijgenoot staan.

„Waar het om gaat is dat hij uiting heeft gegeven aan het feit dat er 74 mensen zijn gedood en dat 4,5 jaar is verzwegen. Ik denk dat hij dat scherp gedaan heeft en dat heeft in elk geval geleid tot mooie tv.”

Dat lieten de militairen niet op zich zitten?

Dat klopt. De Algemeen Christelijke Organisatie van Militairen (ACOM) laat weten dat op initiatief van advocaat en veteraan Michael Ruperti er een groepsaangifte wordt gedaan tegen DENK. In totaal hebben al twaalfhonderd militairen zich achter het initiatief geschaard. Öztürk heeft volgens hen een grens overschreden en zou hij op deze manier de militairen als moordenaars bestempelen.

„Militairen die waar dan ook ter wereld, in opdracht van de politiek (in het geval van deze missie ook het Kamerlid Öztürk), een missie uitvoeren lopen daarbij altijd het risico om zelf het hoogste offer te moeten brengen. Incidenten waarbij slachtoffers vallen worden altijd achteraf getoetst en ook in dit geval is, voor zover ons bekend, door het Openbaar Ministerie geconcludeerd dat er absoluut geen sprake is geweest van fouten of dat er aanleiding zou zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.” Azarkan ontvangt vooral de afschuw en verontwaardiging. „Dit Kamerlid bracht de euvele moed op om op te merken dat het „allemaal mooie TV opleverde.” Te triest voor woorden.”

En nu?

Öztürk heeft in een reactie laten weten dat hij verkeerd begrepen is. Hij zou graag in gesprek gaan met de betrokken piloten. Toch is dat voor de militairen niet genoeg, zo laat Ruperti weten. „Hij moet expliciet zijn woorden terugnemen en openlijk excuses aanbieden. Dan krijgen we misschien een andere situatie.”

Het is nog maar de vraag of het wat uithaalt, omdat in de grondwet staat dat Kamerleden niet vervolgd kunnen worden voor wat ze tijdens een debat zeggen. Ruperti ziet toch mogelijkheden. „Het recht is altijd in ontwikkeling en die wet stamt uit de negentiende eeuw. Tegenwoordig zijn alle debatten live te volgen. Dat je onschendbaar bent, betekent niet dat je niet strafbaar bent, maar daar mag de rechter over oordelen.”