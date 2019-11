Michael Bloomberg: Ik móet Trump verslaan

Een opvallende naam werpt zich bij de Democraten in de strijd om het presidentschap van de VS in 2020: Michael Bloomberg.

Zes vragen, zes antwoorden.

Even voorstellen

Wie is Michael Bloomberg?

Een 77-jarige ondernemer en politicus, geboren in een voorstad van Boston. We kennen hem vooral als de 108e burgemeester van New York (2002-2013). Hij diende de stad als eerste burgervader drie termijnen, terwijl twee termijnen was toegestaan. De gemeenteraad van New York hield een speciale stemming om dat mogelijk te maken. Hoewel Bloomberg aanvankelijk elektrotechniek studeerde, schopte hij het als ondernemer bijzonder ver. Met een naar zichzelf vernoemd financieel en mediabedrijf, werd hij een van de rijkste mensen op aarde. Een paar jaar geleden werd zijn vermogen op 40 miljard dollar geschat.

Waarom is zijn deelname aan de 59e presidentsverkiezing opvallend?

Omdat Bloomberg eerder dit jaar nog aangaf zich niet in de strijd te mengen. Nog opvallender is echter zijn carrière als het om politieke voorkeur gaat. Pas eind vorig jaar sloot Bloomberg zich bij de Democraten aan. Hij was al lid van de politieke partij tot 2001, maar hij liep over naar de Republikeinen (juist, de kant van huidig president Donald Trump). De liefde duurde zeven jaar, want Bloomberg ging in 2008 verder als onafhankelijke politicus.

Roekeloos en onethisch

Waarom wil Michael Bloomberg meedoen?

De politicus maakt zich zorgen om zijn land. In een verklaring meldde hij in de nacht van zondag op maandag (Nederlandse tijd): „Ik doe mee om Donald Trump te verslaan en Amerika weer op te bouwen. We kunnen ons geen vier jaar meer van de roekeloze en onethische acties van president Trump veroorloven.”

Michael Bloomberg (links) wil het opnemen tegen Donald Trump. / Mandel Ngan en Kena Betancur | AFP

Is hij de belangrijkste kandidaat voor de Democraten?

Dat zal het komende voorjaar pas blijken, maar voorlopig nog niet. Bloomberg moet bij het uitdagen van (vermoedelijk) Trump opboksen tegen bijna twintig mede-Democraten. Bij recente peilingen gelden, zo lijkt het, drie namen als de belangrijkste kandidaten. Qua gematigde denkrichting wordt de voormalige Amerikaanse vice-president Joe Biden Bloombergs grootste opponent. Veel linkser zijn twee andere favorieten, Elizabeth Warren en Bernie Sanders. Deze twee verzetten zich juist tegen de allerrijksten op onze aardbol, zoals Michael Bloomberg. De concurrenten voeren overigens al maandenlang campagne voor een presidentiële nominatie. Wat dat betreft is Bloomberg rijkelijk laat, want de voorverkiezingen beginnen al in februari. Hij richt zijn pijlen echter niet op Iowa, maar op de negen staten die kiezen op Super Tuesday. Maar ja, die belangrijke dag is slechts een paar weken later, op 3 maart.

Alles uit eigen zak

Waarom maakt Michael Bloomberg kans?

Zijn bekende gezicht helpt natuurlijk mee. De totale ergernis om Donald Trump zal veel Democraten over de streep trekken. Dat geldt ook voor, mocht hij de race om het presidentschap halen, voor zwevende kiezers. Wat Bloomberg ook sterk maakt, is geld. Hij is nooit afhankelijk geweest van sponsors en zal de komende tijd zonder blikken of blozen 100 miljoen dollar voor zijn campagne uittrekken. Volgens de NOS heeft Bloomberg bij tv-zenders al voor 30 miljoen dollar aan zendtijd besteld, om de Amerikanen een spotje van een minuut te laten zien. Concurrent Bernie Sanders walgt van Bloombergs geldsmijterij en heeft gezegd ‘dat je verkiezingen niet kan kopen’. „Als je geen achterban kunt kweken voor je kandidatuur, moet je geen presidentskandidaat worden.”

Late excuses

Waarom maakt Michael Bloomberg géén kans?

Hoe de Amerikanen met zijn leeftijd omgaan, moet nog blijken, maar Bloomberg is nog ouder dan Trump. Tijdens de verkiezingen is hij 78 jaar. Zoals gesteld is zijn inmenging in de race zeer laat, maar Bloomberg staat er in de VS niet altijd even goed op. Ooit viel hij door de mand door tijdens een burgemeesterscampagne voor een verkiezingsavond op televisie uit eigen zak een compleet publiek te huren. Hij won, maar toch. Veel recenter zijn veel te late excuses voor zijn racistische politiebeleid in New York. Tussen 2003 en 2013 mocht het grootste politiekorps van Amerika mensen op straat preventief fouilleren en ondervragen. Velen vonden dat onbegrijpelijk en racistisch. Dat laatste kwam uit. Cijfers lieten zien dat vooral latino’s en Afro-Afrikanen spontaan staande werden gehouden. Pas vorige week ging Bloomberg door het stof: „Als iemand onterecht door de politie is aangehouden, bied ik mijn excuses aan.” Het is duidelijk waarom de presidentskandidaat zich opeens heeft bedacht. Maar of een hele grote bevolkingsgroep in de VS dat pikt, is zeer de vraag.