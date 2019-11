Mercurius ‘verduistert’ maandag de zon

Er staat een bijzonder natuurfenomeen op de agenda: de Mercuriusovergang. De planeet zal tussen de aarde en de zon komen te staan. De volgende keer dat we dit kunnen meemaken is pas in 2032.

Mercurius is de kleinste planeet van ons zonnestelsel en zal maandagmiddag tussen de zon en de aarde in komen te staan. Een soort zonsverduistering dus, maar dan met Mercurius in plaats van de maan. Omdat de planeet ver van ons af staat en juist dichtbij de zon, is het effect veel minder groot dan bij een gewone zonsverduistering. Mercurius trekt als een kleine zwarte vlek over de zon heen.

De miniverduistering zal om 12.36 uur in de middag beginnen en tot zonsondergang om 16.56 uur duren. „De zon gaat helaas tijdens het spektakel onder in Nederland, daarom kunnen wij hier maar de helft van de overgang zien. In New York is het vroeger en kunnen ze alles meemaken”, zegt Jaco van Wezel, meteoroloog bijWeeronline.

In tegenstelling tot de zonsverduistering, is een Mercuriusovergang vrij zeldzaam. „Een overgang van Mercurius komt gemiddeld eens in de zeven en een halfjaar voor”, vervolgt Van Wezel. „Hoe dat gemiddelde werkt, is een ingewikkeld verhaal. Het heeft te maken met de banen waarin Mercurius en de aarde bewegen, die lopen schuin waardoor het fenomeen vaak niet kan worden waargenomen. Soms komt het dus vaker voor en soms zit er dus wel dertien jaar tussen.”

Speciaal

De overgang die maandag plaatsvindt, is een speciale, volgens Van Wezel. „Nu trekt Mercurius vanaf de aarde gezien precies door het midden van de zon heen, dat gebeurt niet vaak. Daarnaast is de volgende keer dat de planeet tussen de aarde en de zon instaat pas in 2032.”

Als je de overgang wilt zien, heb je wel iets meer dan een standaard eclipsbril nodig. Mercurius staat namelijk zo ver van de aarde dat het bijna onmogelijk is om de overgang zonder telescoop te zien. Om iedereen een kans te geven dit te kunnen meemaken, zijn verschillende sterrenwachten door het land op maandag open voor bezoekers. „Daar hebben ze apparatuur waarmee je het gehele gebeuren zonder problemen kunt bewonderen”, zegt Van Wezel. „Het zou zonde zijn om zoiets speciaals aan je voorbij te laten gaan.”

Dreiging

Maar zelfs naar een sterrenwacht gaan, geeft geen garantie om de Mercuriusovergang te zien. De kans is aanwezig dat het slechte weer dat is voorspeld roet in het eten gooit. De verwachting is namelijk dat het maandag bewolkt is en dan kan je helemaal niks zien. „We moeten even afwachten hoe dat uitpakt”, zegt Van Wezel. „Hopelijk hebben we geluk.”