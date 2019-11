Melding van huiselijk geweld: buurman blijkt FIFA te spelen

Een nazidocumentaire te zien op Netflix wordt door de streamingdienst aangepast na een boze brief van de Poolse premier Mateusz Morawiecki.

De premier klaagde over de Devil Next Door, een documentaireserie die het verhaal vertelt over John Demjanjuk, die tijdens de Tweede Wereldoorlog kampbewaker was bij concentratiekamp Treblinka. Volgens Morawiecki zouden foute landkaarten in de documentaire de indruk wekken dat Polen in de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk was voor concentratiekampen en de misdaden die daar werden gepleegd. Op dat moment was Polen bezet door Duitsland.

De historische waarheid