Meerdere katten omgekomen door gek met luchtbuks

In het Gelderse Ermelo is een kattenhater met een luchtbuks actief die al meerdere dieren heeft omgebracht.

Wijkagent Annemarieke van Maanen laat via Instagram weten dat er al meerdere dieren zijn beschoten met een luchtbuks en dat hiervan meerderen het niet hebben overleefd.

De röntgenfoto van een van de slachtoffers /Instagram, wijkagent Annemarieke van Maanen

Groot leed

Uit onderzoek blijkt dat meerdere katten schotwonden opliepen die afkomstig zijn van een luchtbuks. De incidenten vonden plaats in de omgeving van de Buitenbrinkweg in het westelijke deel van Ermelo. Volgens de politie is er iemand bewust bezig met het schieten op de katten.

Bij de oproep werd eveneens de röntgenfoto van een van de slachtoffers gedeeld, hierop is duidelijk te zien dat het dier een kogel heeft moeten incasseren. Deze kat werd geraakt bij de schouder en heeft het overleefd. Andere dieren hadden minder geluk.

„Het gaat hier om dierenmishandeling en vernieling. Groot leed voor de dieren en hun eigenaren", vertelt Van Maanen op haar Instagramaccount.

Sammy

Een van de slachtoffers van de dierenbeul is kater Sammy. De zwart/witte kater werd vier weken geleden onder vuur genomen door de onbekende dader, zo vertelt zijn baasje Annemarie Slot aan het Algemeen Dagblad. Haar eigen huisdier heeft nog steeds te kampen met de gevolgen van de schotwond. Volgens Slot is de dader al langere tijd actief in de buurt.

Sammy had mazzel dat hij werd geraakt in zijn pootje. Volgens de dierenarts heeft hij geluk gehad omdat het erop leek dat de schutter het hart wilde raken maar miste. Bijna een maand later is het diertje nog steeds angstig en zit zijn pootje in het verband. De kogel waar hij mee geraakt is, zit nog steeds in zijn pootje.

Hoeveel slachtoffers de dierenbeul exact op zijn geweten heeft, is niet bekend. Vanzelfsprekend wil de politie heel graag in contact komen met de 'held' die dit op zijn geweten heeft. Mensen die meer weten over de Ermelose kattenschutter wordt verzocht om contact op te nemen met de politie.