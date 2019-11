Medewerkers Amsterdams zwembad vervolgd om verdrinking zwemmer

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat zaterdag toch niet demonstreren in Eindhoven, laat de organisatie weten. Het protest stond gepland omdat de tegenstanders van Zwarte Piet er niet zeker van waren dat de intocht in de lichtstad in 2020 zonder zwarte pieten zou zijn. Maar inmiddels is KOZP daar wel gerust op.

„De gemeente heeft naar aanleiding van onze gesprekken benadrukt dat Eindhoven volgend jaar volledig de landelijke lijn zal volgen en dat verandering niet vrijblijvend is. KOZP wil alle betrokkenen bedanken voor deze constructieve aanpak en wij zijn blij dat protesteren in Eindhoven niet langer nodig is", meldt de organisatie.

In plaats van te demonstreren bij de intocht, organiseert KOZP een manifestatie op zaterdag 30 november. Op de trappen van de Sint-Catharinakerk "waar wij vorig jaar zijn belaagd door gewelddadige pro-pieters en hooligans. Hier gaan wij onze stem laten horen tegen racisme, uitsluiting, discriminatie en de racistische karikatuur zwarte piet".