Man sticht brand voor verzekeringsgeld: drie doden

In Noord-Italië zijn begin deze week drie brandweermannen omgekomen als gevolg van een boerderijbrand. De brand blijkt nu te zijn aangestoken door de eigenaar van het pand.

De boerderij in Quargnento stond leeg en de eigenaar had blijkbaar weinig ambitie om het gebouw weer te gaan gebruiken. Liever kreeg hij een flinke som met geld, omdat hij en zijn vrouw flink in de schulden zaten.

Anderhalf miljoen

In plaats van de boerderij te verkopen besloot hij het in de fik te zetten met als doel het verzekeringsgeld van 1,5 miljoen euro binnen te kunnen harken. Zijn plan pakte alleen anders uit dan hij had voorzien.

De man had in de boerderij een paar gasflessen verstopt, die op een gezette tijd zouden moeten ontploffen. Een van die flessen ontplofte echter anderhalf uur eerder dan gepland. Toen brandweer kwam om de brand te blussen, lichtte de eigenaar hen niet in dat er nog meer gasflessen stonden. Bij de explosie van die flessen kwamen drie brandweerlieden om het leven. Twee collega's en twee agenten raakten gewond.

Nachtkastje

Heel goed had de man zijn sporen nog niet uitgewist, want de recherche vond op zijn nachtkastje de gebruiksaanwijzing van de klok die bij de ontsteking was gebruikt. Inmiddels heeft de boer bekend wat zijn plannen waren.