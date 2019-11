Lerarenactie van start met mars en tractortjes

De stikstofproblematiek dwingt het kabinet om onorthodoxe maatregelen te nemen. Dinsdag bleek dat het kabinet een maandelijkse autoloze zondag als serieuze oplossing ziet.

Het is niet voor het eerst dat verplichte autoloze zondagen in Nederland worden overwogen. Sterker nog, tachtig jaar geleden was het zelfs realiteit. Toen was autorijden op zondag van 1 oktober tot en met 12 november verboden vanwege een benzinetekort. Daarna kwam het nog twee keer voor, een keer in de jaren vijftig en nogmaals begin jaren zeventig. Op 6 januari 1974 werd het verbod opgeheven en kwam het nooit meer terug.

Tot afgelopen dinsdag dan. Het kabinet ziet de invoering van autoloze zondagen namelijk weer als een oplossing voor een grote crisis. Een maandelijkse autoloze dag moet meer ruimte geven om bouwprojecten, die stil zijn komen te liggen door de stikstofimpasse, weer opgang brengen. Maar er is veel discussie rondom autovrije zondagen. Tegenstanders menen dat een zondag zonder verkeer niet mogelijk is in een 24-uurseconomie. Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) betwijfelt de maatregel. „Alles wat normaal op een zondag vervoerd wordt, wordt dan op zaterdag of maandag vervoerd. De overheid moet dus wel heel duidelijk kunnen laten zien dat die ingreep bijdraagt aan het verlagen van de stikstofuitstoot en daadwerkelijk ruimte biedt”, zegt Quinten Snijders van TLN. „Als je ziet dat slechts 6 procent van de stikstofdepositie wordt veroorzaakt door wegverkeer, vragen wij ons af of maatregelen in het wegverkeer nu echt veel gaan helpen."