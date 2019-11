Leerling vergiftigt thee docent vanwege mobielverbod

Een leerling van het Amsterdamse Wellant College probeerde onlangs haar docent te vergiftigen omdat ze haar telefoon niet mocht gebruiken tijdens de les.

Tijdens een kookles vergiftigde ze de thee van haar docent met schoonmaakmiddel. De vrouw merkte al snel dat er iets mis was toen haar tong begon te prikken.

Volgens RTL Nieuws bleek vervolgens uit onderzoek dat de leerling het in een opwelling heeft gedaan omdat ze haar mobiele telefoon niet mocht gebruiken.

Toestand docent

„Dit is echt een heel ernstige zaak, we zijn erg geschrokken”, liet een woordvoerder weten. „De leerling heeft ontzettend veel spijt. We zijn als schoolleiding direct op de hoogte gebracht en hebben de zaak onderzocht. We nemen maatregelen tegen de leerling. Ze wordt overgeplaatst naar een andere school, ze is minderjarig en nog leerplichtig.”

In verband met privacyregels is niet vel bekend over de toestand van de kookdocent. „Ze is nu thuis en krijgt alle noodzakelijke zorg en aandacht.”