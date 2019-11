Kwartet: 100 km/h, minder eiwit, extra geld en noodwet

De meest complexe crisis waarmee Mark Rutte geconfronteerd is in zijn negen jaar als premier. Dat zei hij gisteren zelf op een persconferentie, waar hij ondersteund door zijn ministers vier milieumaatregelen aankondigde.

Maximumsnelheid 100 km/h

Wat op diverse snelwegtrajecten in Nederland al geldt, gaat voor alle snelwegen waar je nu nog 120 of 130 kilometer per uur mag rijden gelden: de maximumsnelheid gaat tussen zes uur ’s ochtends en zeven uur ’s avonds terug naar honderd kilometer per uur. Het is een extreme maatregel, zeker als je bedenkt dat Rutte als oer-VVD’er een voorvechter is van de hogere snelheden. In maart 2011 werd er nog uitgebreid feest gevierd binnen zijn partij, toen de maximumsnelheid op sommige wegen omhoogging naar 130. „Als VVD’er vind ik dit een rotmaatregel”, zo verklaart hij. „Maar hier speelt een groter belang. Dit is de enige maatregel die direct een opbrengst heeft. Bovendien zou ik mezelf niet in de spiegel kunnen aankijken als er mensen met de kerst werkloos thuis zouden zitten, wetende dat we dat hadden kunnen voorkomen.”

Rutte hoopt dat het geen permanente maatregel is. „Ik hoop dat we in de toekomst andere maatregelen kunnen nemen. Dat het rijden verduurzaamd is en de snelheid weer omhoog kan. Dat is zeker denkbaar. Alleen wil ik geen beloftes doen en de indruk wekken dat we over een jaar weer 130 rijden. Het zal voor langere tijd zijn.” Hoe en wanneer deze wijziging precies doorgevoerd wordt, wilde minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) niet kwijt. „Dat moeten we nog precies uitwerken, maar de handhaving zal waarschijnlijk op dezelfde manier gaan als op de trajecten waar dit nu al geldt. Daarover zal iedereen tijdig geïnformeerd worden. Ook zal het niet in één dag veranderen, het zal per weg gaan.”

Samenstelling veevoer

Het voer dat boeren hun vee voorschotelen moet minder eiwit gaan bevatten. „Door de hoeveelheid eiwit te verminderen wordt de stikstofuitscheiding verlaagd en daarmee de uitstoot van ammoniak naar het milieu”, zegt minister Schouten (Landbouw). Dat zal niet overal op dezelfde manier gebeuren. „We willen bij elke boer de aanpassingen doorvoeren op een manier die bij de bedrijfsvoering past. We gaan ze niet opleggen hoe het moet gebeuren, wel dat het moet gebeuren. Ze zijn daar professioneel genoeg voor.”

Schouten snapt dat dit alle onvrede bij de boeren niet in een klap wegneemt. „Ik zal het gesprek met de boeren blijven voeren.” Ze hoopt verder dat boeren ook de mogelijkheden durven te zien. „Minder eiwit toevoegen aan het voer kan ook leiden tot efficiëntere bedrijfsvoering.”

Natuurherstel en stopregeling

Er wordt 250 miljoen euro uitgetrokken voor maatregelen die helpen de natuur te herstellen en stikstofneerslag te compenseren. Daarnaast komt er zestig miljoen euro extra vrij voor het uitvoeren van het Urgendavonnis. Hiermee kunnen boeren (varkenshouders) op een eerlijke wijze worden uitgekocht. „En boeren die willen blijven boeren kunnen dat blijven doen”, aldus Schouten. „We zullen ervoor zorgen dat de regeling overal op een nette manier verloopt. Ook zullen we met boeren gaan kunnen kijken hoe ze hun passie op een andere manier kunnen uitvoeren. De boeren hebben zelf ook al een collectief waarin over nieuwe ideeën wordt nagedacht.”

„Voor ons zijn deze twee maatregelen niet heel ingrijpend”, zo reageert Jeroen van Manen, woordvoerder van Farmers Defence Force. „Wij wisten van tevoren dat er iets over landbouw in zou staan, maar dit zijn geen wereldschokkende wendingen.” De onvrede die al geruime tijd aanwezig is bij de boeren, blijft dan ook. „Die brief van 13 oktober met de nieuwe beleidsregels, daar staat alle beroerdigheid in en die is nog niet van tafel.” Toch hoopt Van Manen dat het boerencollectief binnenkort zelf een plan kan aanbieden. „Een oplossing in deze stikstofimpassé. De hoofdlijnen liggen er al. We gaan nog een keer met alle belanghebbenden om tafel voordat we er inhoudelijk meer over zeggen.”

Noodwet veiligheidsprojecten

Deze noodwet gaat over bouwprojecten die cruciaal voor onze veiligheid zijn. Twee maanden geleden werd duidelijk dat ook bouwprojecten die te maken hebben met dijkversteviging en kustbeveiliging getroffen werden door het maatregelenpakket. Deze noodwet heft dat probleem op. Verder is het de bedoeling dat dankzij al deze maatregelen de bouw van circa 75.000 woningen en infrastructuurprojecten komend jaar gewoon door kan gaan. „Een ontzettend belangrijke doorbraak”, zo aldus Van Veldhoven (Wonen en Milieu).

Ondanks deze maatregelen liepen de bouwers dinsdag ogenschijnlijk niet heel optimistisch weg na een overleg met Rutte. „Ze zijn ongelooflijk bezorgd”, stelt Rutte. „Het doel van deze maatregelen is om zo min mogelijk bouwbanen verloren te laten gaan. Ik snap dat de bouwers pas echt gerust zijn als ze in de praktijk de resultaten zien.”