Krom, uitgeput en met diabetes: Emma is de kantoormedewerker van 2040

Een kromme nek, bloeddoorlopen ogen, een tikkeltje obese… klinkt niet als de meest aantrekkelijke persoon, maar het is wel hoe we eruitzien als we doorwerken zoals we nu doen.

Kantoorspecialist Fellowes heeft in samenwerking met Britse wetenschappers onderzoek gedaan naar hoe kantoormedewerkers er over twintig jaar uit zien als we zo slecht voor onze gezondheid blijven zorgen en de hele dag zittend werk uitvoeren. Ze hebben hiervan een wassenbeeld gecreëerd dat nou niet bepaald meegaat in de volgende ronde van Miss Universe. Haar naam: Emma.

Hoofdwetenschapper in dit onderzoek en futuroloog William Higham had bepaalde uitkomsten van zijn onderzoek wel verwacht. „Ik doe dit werk al tien jaar dus ik zie al tien jaar lang hoe alles verandert en hoe we steeds meer tijd op computers doorbrengen”, legt hij uit. Toch schrok hij van de realisatie wat voor een impact het op mensen heeft om de hele dag stil te zitten. „Tuurlijk weet je dat het niet goed voor je is, maar dat het zelfs de kans op ziektes als diabetes enorm kan vergroten had ik nooit bij stilgestaan.”

Helft Nederlanders heeft lichamelijke klachten

De helft van de Nederlanders die in loondienst werkt en een kantoorfunctie heeft, heeft wel eens lichamelijke klachten door het werk (gehad). Dit gaat met name om een pijnlijke rug (50 procent), een stijve nek (49 procent), hoofdpijn en pijnlijke schouders (beide 45 procent).

Bijna de helft van de werknemers met lichamelijke klachten als gevolg van het werk heeft zich nog nooit ziekgemeld als gevolg van deze klachten (45 procent). Mannen melden zich vaker ziek als gevolg van lichamelijke klachten door het werk dan vrouwen. Een op de vijf kantoormedewerkers spendeert de hele dag achter zijn bureau. Van degene die een hele dag achter het bureau zitten geeft twee derde aan wel behoefte te hebben om wat tijd bij het bureau vandaan te spenderen. Waarom ze het dan niet doen? 63 procent geeft aan hiervoor geen tijd te hebben.

„Het is bijna onvoorstelbaar dat je bij ‘gevaarlijke’ werkplekken denkt aan fabrieken of werkplaatsen met allerlei bouwmateriaal”, zegt Higham over de uitkomsten van het onderzoek. „Wie had gedacht dat werken achter een computer ook zo gevaarlijk zou zijn?”

René Mol, Nederlands expert op het gebied van ergonomie, is het met hem eens. „Er wordt bij zware beroepen nooit gesproken over zittende beroepen, terwijl dat ook een enorme impact op je lijf heeft. Het feit dat mensen niet naar de dokter gaan is een beetje menseigen: we willen niet zeuren. Maar als je met mensen in gesprek gaat kom je er soms achter dat men al twee jaar met klachten loopt. We hopen door dit onderzoek dat werkgevers aan de bak gaan. Hoe sneller je erbij kunt zijn en het probleem aan kunt pakken, hoe eerder je er vanaf bent.”

Wat kun je doen?

Want wat kun je nou doen om al deze kwaaltjes te voorkomen? „Er is heel veel”, legt Mol uit. „Maar je moet er wel gebruik van maken. Je ziet nu bijvoorbeeld dat er veel bureaus op kantoren geplaatst worden waarbij je kunt staan, maar mensen gebruiken het drie keer en gaan dan weer zitten. Met Emma als voorbeeld kunnen we toch concluderen dat we aan de slag moeten.”

„Er is ook heel veel wat je zelf kunt implementeren”, zegt ook Higham. „Neem bijvoorbeeld meer pauzes. Probeer in ieder geval om eens per uur op te staan. Als je achter een scherm zit, focus dan eens in de zoveel tijd op een punt ver weg: het is niet goed om telkens op één punt gefocust te zijn. Eis ook een goede werkomgeving: als jij niet goed kunt zitten mag je daar best iets over zeggen.”

Van de bureaustoel af!

„De manier van werken, werkdruk, werkstress… alles heeft een behoorlijke invloed op het functioneren van de mens in het algemeen”, vult Mol aan. „En het is ook van belang voor een werkgever dat een werknemer goed functioneer: anders drukt het enorm op de kosten. Organisaties moeten aan de gang. Er zijn er een paar die voorop lopen, maar er valt echt nog een hoop te doen. Misschien moeten we wel van de bureaustoel af!”

Tot slot denkt Higham dat we sowieso naar een andere denkwijze moeten op het gebied van werken. „We moeten af van het idee dat we uren achter de computer moeten zitten om ons werk goed te kunnen doen. Dat gaat ook veranderen hoor. We moeten korter en efficiënter werken en gaan daar in de toekomst door geholpen worden met nieuwe technologie. Kijk nu al wat je kunt doen met spreken in plaats van typen. We moeten er alles aan doen om het toetsenbord te dumpen. Hoe sneller hoe beter.”