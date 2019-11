KOZP cancelt protest in Eindhoven; drie opruiers aangehouden

Kick Out Zwarte Piet (KOZP) gaat zaterdag toch niet demonstreren in Eindhoven, laat de organisatie weten. Het protest stond gepland omdat de tegenstanders van Zwarte Piet er niet zeker van waren dat de intocht in de lichtstad in 2020 zonder zwarte pieten zou zijn. Maar inmiddels is KOZP daar wel gerust op.

„De gemeente heeft naar aanleiding van onze gesprekken benadrukt dat Eindhoven volgend jaar volledig de landelijke lijn zal volgen en dat verandering niet vrijblijvend is. KOZP wil alle betrokkenen bedanken voor deze constructieve aanpak en wij zijn blij dat protesteren in Eindhoven niet langer nodig is", meldt de organisatie.

In plaats van te demonstreren bij de intocht, organiseert KOZP een manifestatie op zaterdag 30 november. Op de trappen van de Sint-Catharinakerk "waar wij vorig jaar zijn belaagd door gewelddadige pro-pieters en hooligans. Hier gaan wij onze stem laten horen tegen racisme, uitsluiting, discriminatie en de racistische karikatuur zwarte piet".

Den Haag

Ondertussen maakt KOZP wel plannen voor Den Haag. Via social media is er een veiligheidsplan verspreid aan de achterban voor de intocht van Sinterklaas zaterdag. In de hofstad moest de ME vorig jaar voorkomen dat het tot een confrontatie kwam tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet.

In de lijst met in totaal twaalf veiligheidstips staat onder meer dat betogers niet alleen moeten komen en ook niet alleen moeten vertrekken. „Zoek een groepje waar je je bij kan voegen." Daarnaast wordt geadviseerd borden en spandoeken te verbergen totdat een demonstrant op de locatie is. Verder wordt warme kleding geadviseerd en een powerbank.

Geen verzet bieden

Aan demonstranten die gearresteerd worden luidt het advies geen verzet te bieden en contact op te nemen met een advocaat. In de basis zegt KOZP te werken volgens de principes van vreedzaam protest. „Laat je dus niet verleiden om te reageren op provocatie, en spreek als het nodig is ook elkaar hierop aan."

Vorige week vielen tientallen mensen een gebouw aan in Den Haag waar KOZP aan het vergaderen was. Eerder vrijdag zei KOZP het niet aan te durven langs de route van de intocht te demonstreren. Er is een nieuwe locatie gevonden op de Koekamp.

Aanhoudingen

De politie heeft donderdag en vrijdag drie mannen aangehouden vanwege uitlatingen over de intocht van Sinterklaas zaterdag in Apeldoorn die ze via sociale media hadden verspreid. De mannen worden volgens de politie verdacht van bedreiging en verspreiden van opruiende opmerkingen over Sinterklaas en de sinterklaasintocht.

Het trio zit vast op een politiebureau voor nader onderzoek. Het gaat om een 38-jarige man uit Utrecht, een 35-jarige man uit Leiden en een 41-jarige man uit Utrecht. Advocaat Emil Tamas heeft bevestigd dat twee cliënten van hem, Michael van Z. van actiegroep De Grauwe Eeuw en Rogier M. tot de verdachten behoren. De politie wil niet bevestigen dat het om M. en Van Z. gaat. Wie de derde verdachte is, is nog onbekend.

Preventieve aanhouding

Tamas heeft vrijdag contact gehad met zijn cliënten, maar heeft nog niet te horen gekregen wat hen precies ten laste is gelegd. „Ik vermoed dan ook sterk dat het om een preventieve aanhouding van het tweetal gaat", aldus Tamas.

M. werd vorig jaar door de politie in Utrecht aangehouden vanwege uitlatingen in de media en op internet over de intocht van Sinterklaas. M. en Van Z. zijn bestuurslid van Majority Perspective, een stichting die vorig jaar zonder succes procedeerde tegen de NTR en de burgemeester van Zaanstad, om de intocht van Sinterklaas te laten verbieden.

Geheim adres

De cliënten van Tamas woonden op een geheim adres in een bungalowpark, nadat ze meerdere bedreigingen hadden gekregen. M. werd in de nacht van donderdag op vrijdag op dit geheime adres aangehouden.